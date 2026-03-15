La Strapapà, la manifestazione podistica dedicata principalmente ai bambini e alle loro famiglie, prevista oggi a Palermo, è stata rinviata a una nuova data che sarà concordata nei prossimi giorni tra l’amministrazione comunale e gli organizzatori. La decisione è stata presa a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno reso impossibile lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza.

La manifestazione avrebbe portato lungo l’area della Favorita migliaia di famiglie: erano infatti oltre 4.000 i bambini iscritti, accompagnati dai rispettivi genitori, pronti a partecipare a una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione.

Il dispiacere dell’amministrazione, sicurezza al primo posto

Alla partenza della corsa avrebbe dovuto essere presente anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, invitato a dare simbolicamente il via alla manifestazione. Proprio il primo cittadino ha voluto esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale agli organizzatori e alle tante famiglie che attendevano questo appuntamento.

“Siamo naturalmente dispiaciuti per il rinvio della Strapapà previsto per oggi – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla – ma la sicurezza dei bambini e delle loro famiglie deve venire prima di ogni cosa. Parliamo di una manifestazione che negli anni è entrata a pieno titolo nella tradizione della nostra città e che rappresenta un momento molto importante di socialità e partecipazione”.

Pronti a scegliere nuova data a breve

“Proprio per questo – ha aggiunto il sindaco – l’amministrazione comunale è pronta a sostenere gli organizzatori per individuare e concordare al più presto una nuova data che permetta di recuperare l’evento. Non vogliamo che un appuntamento così significativo venga cancellato per quest’anno. La Strapapà è una manifestazione che mette al centro i più piccoli, rendendoli protagonisti di una giornata pensata per loro e per le loro famiglie, ed è giusto fare ogni sforzo possibile affinché possa comunque svolgersi”.

Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale e gli organizzatori avvieranno quindi un confronto per individuare la nuova data in cui recuperare la corsa, restituendo alla città un appuntamento molto atteso e partecipato.