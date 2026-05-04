Un risveglio drammatico ha scosso la comunità di Forlì, segnata da un gravissimo incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte tra domenica e lunedì. Il bilancio è pesantissimo e parla di due amiche di 27 e 23 anni, entrambe studentesse universitarie, che hanno perso la vita sul colpo. Una terza ragazza, sorella della vittima più giovane, si trova ora ricoverata in condizioni critiche, sospesa tra la vita e la morte. Nelle stesse ore, la scia di sangue si è allungata fino a Massa, dove un ragazzo di soli 19 anni è deceduto dopo che la sua auto si è schiantata contro un palo dell’illuminazione, rendendo tragico il bilancio di un fine settimana pesantissimo per la sicurezza stradale in Italia.

Le vittime dell’incidente romagnolo sono Sirin Jaziri, ventisettenne nata a Palermo e residente a Ravenna, e Caterina Romualdi, ventitreenne di Forlì. Angelica Romualdi, sorella di Caterina, è attualmente sotto osservazione al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove lotta per sopravvivere. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, Angelica si trovava alla guida di una Renault Clio lungo viale dell’Appennino quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’auto, dopo un violento testacoda, si è schiantata ad alta velocità contro uno dei grossi platani che costeggiano la carreggiata.

L’impatto, avvenuto lateralmente sul lato destro del mezzo, è stato devastante. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, le operazioni di estrazione delle giovani dalle lamiere sono durate oltre tre ore. I vigili del fuoco hanno dovuto impiegare cesoie pneumatiche speciali per intervenire sull’abitacolo, apparso quasi completamente distrutto e spezzato a metà. Mentre per Sirin e Caterina i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, Angelica è stata trasferita d’urgenza in elicottero a Cesena. La prognosi resta riservata e la famiglia, colpita da un dolore incalcolabile, attende con ansia segnali di miglioramento.

Parallelamente, la Toscana piange Edoardo Mosti, lo studente diciannovenne che ha perso la vita a Massa. Il giovane frequentava l’ultimo anno all’Itis Meucci e si preparava ad affrontare l’esame di maturità tra poche settimane. La sua corsa si è fermata contro un lampione, forse a causa di un malore improvviso o di un colpo di sonno. Dopo l’urto, la vettura ha preso fuoco, intrappolando il ragazzo senza lasciargli scampo. La Polizia stradale sta lavorando su entrambi i fronti per chiarire le dinamiche esatte e le responsabilità di questi eventi che hanno distrutto intere famiglie.

Questi ultimi episodi portano il numero delle vittime sulle strade italiane a oltre trenta solo nel primo fine settimana di maggio. Giordano Biserni, presidente dell’Asaps, ha definito la situazione come una guerra non dichiarata che continua a mietere vittime innocenti. I dati raccolti dall’Osservatorio Asaps – Sapidata confermano un trend drammatico che non sembra arrestarsi, evidenziando una criticità nazionale che richiede interventi urgenti sulla sicurezza e sulla prevenzione.