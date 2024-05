Lo hanno portato in spalla fino alla chiesa del Carmine a Ballarò nella piazza piena di gente che applaudiva al passaggio della bara. Giuseppe La Barbera è stato portato fino in chiesa dai suoi colleghi, gli operai dell’Amap che indossavano le divise gialle.

Tanti amici e parenti con le magliette e la foto di Giuseppe stampata. In chiesa insieme alla moglie e ai parenti dell’operaio più giovane di appena 28 anni morto nella strage di Casteldaccia tanti amici, residenti di Ballarò e altri operai. In tanti in lacrime.

Le autorità presenti

Hanno preso parte alle esequie anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il sindaco di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto e il presidente dell’Amap Alessandro Di Martino.

“Noi siamo qui per ascoltare la parola del Signore e domandargli “ma che è successo?” Eri assente tu in questo momento tragico – ha detto padre Pietro Leta nel corso dell’omelia – Bisogna anticipare i pericoli che portano alla morte sul luogo del lavoro. Quante morti nel mondo del lavoro? E Giuseppe è quello più vicino a noi. Non è Gesù che ha abbandonato Giuseppe. Siamo noi che siamo incapaci di garantire un lavoro dignitoso, un pezzo di pane. Ballarò è una grande comunità che ha abbracciato la famiglia di Giuseppe. Quando è arrivata la notizia della strage nel quartiere è calato il silenzio”.

Le condizioni dell’unico superstite restano critiche

Intanhto migliorano lentamente, intanto, le condizioni di Domenica Viola, il sesto operaio coinvolto nella tragedia e salvatosi perché sceso per ultimo e recuperato per primo. E’ ancora in pericolo di vita e la prognosi riservata ma i medici cominciano a vedere qualche speranza.

Le indagini e le scelte ancora da prendere

Sul fronte delle indagini sono attese le relazioni su tutte le autopsia e gli inquirenti potrebbero decidere di iscrivere altre persone nel registro degli indagati oltre Nicolò di salvo titolare dell’impresa per cui lavoravano 3 degli operai morti, Fra le vittime c’è anche il suo socio. infine c’è una altro aspetto su cui saranno necessari chiarimenti. Gli operai decisero di scendere per liberare una sonda incastrata ma anche perché i tombini erano inaccessibili ostruiti dal rifacimento dell’asfalto. Un dettaglio che potrebbe aver contribuito alla tragedia anche se la successiva ricostruzione assegna un peso sempre minore a questa vicenda. Una storia, comunque, complessa tanto quanto tragica nella quale tanti errori, tante superficialità hanno contribuito alla morte di cinque persone.

