L'arcivescovo Isacchi: "Morti sul lavoro sintomo di società fragile"

“Lo sappiamo, la morte fa parte dell’esperienza di vita terrena, ma ciò non ci consola: il modo in cui Ignazio ha lasciato i suoi affetti più cari, il modo in cui ha perso la vita, è profondamente ingiusto“.













Non si può morire sul lavoro

“Morire sul lavoro è un segno preoccupante che dice una società fragile, nella quale non c’è lavoro per tutti e quando c’è, spesso non è dignitoso, è sottopagato, non è rispettoso della dignità umana; è un lavoro che dimentica la persona ed ha come unico orizzonte i suoi obiettivi e il guadagno.

E soprattutto se ancora oggi si muore di lavoro con una frequenza impressionante, significa che qualcosa non va. Le chiamano “morti bianche”, ma rappresentano la sconfitta di questa nostra società, la sconfitta di tutti noi. Spesso ci vengono riproposti i numeri impressionanti delle morti bianche che aumenta di giorno in giorno: non sono numeri, sono uomini e donne e qualche volta minori traditi da quel lavoro nel quale riponevano speranza. Non distraiamoci da questa emergenza”.

L’Arcivescovo che ha voluto celebrare le esequie

Lo ha detto l’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi nell’omelia per i funerali di Ignazio Giordano, il primo delle cinque vittime della strage sul lavoro a Casteldaccia a cui parenti e amici hanno dato l’ultimo saluto. Tantissimo dolore nella chiesa Madre di Partinico. In prima fila la moglie di Giordano insieme ai tre figli. La chiesa è piena e tanti fedeli sono rimasti fuori. Sono presenti anche i sindaci di Partinico Piero Rao, il sindaco di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto, il sindaco di San Cipirello, Vito Cannella, il sindaco di Montelepre Giuseppe Terranova e di Giardinello Antonio De Luca.

“Carissimi Carmela, Gaspare, Davide e Fabrizio; cari papà Gaspare e mamma Francesca; carissimi Enzo, Maria Giovanna e Giusi, – aggiunto l’arcivescovo – a voi offriamo la compagnia e la vicinanza di tanti amici, della comunità cristiana, della comunità cittadina perché non vi sentite soli e, come Paolo, possiate “comprendere la via di Dio”.

