Ci sono quattro nuovi indagati nell’inchiesta sulla strage del lavoro di Casteldaccia in provincia di Palermo in cui morirono il 6 maggio dello scorso anno cinque operai durante i lavori di spurgo della condotta fognaria. La procura di Termini Imerese ha iscritto nel registro degli indagati quattro dipendenti dell’Amap, l’azienda partecipata del Comune di Palermo che si occupa delle forniture idriche.

La procura guidata dalla procuratrice facente funzione Concetta Federico ha iscritto nel registro degli indagati la responsabile ufficio appalti Wanda Ilarda, il responsabile del procedimento Salvatore Rappa, li responsabile del servizio protezione e prevenzione Geri Costa e il responsabile dell’impianto di sollevamento di Casteldaccia Sergio Agati. Tutti dipendenti Amap, coinvolti, ognuno per le proprie mansioni, nell’operazione di spurgo di quel tratto di condotta fognaria. Le ipotesi di reato vanno a vario titolo, dall’omesso controllo alle violazioni in materia di appalti.

Oltre ai quattro sono indagati già dalle settimane successive alla tragedia, Gaetano Rotolo l’ex dirigente Amap responsabile dei lavori, Giovanni Anselmo, l’amministratore unico della società Tek di San Cipirello, l’azienda aggiudicataria dell’appalto e Nicolò Di Salvo, contitolare della ditta Quadrifoglio, che aveva ottenuto la commessa da 100mila euro in subappalto. Per loro il reato contestato è omicidio colposo plurimo in concorso con l’aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per i quattro nuovi dirigenti Amap coinvolti la procura ipotizza reati che vanno, a vario titolo, dall’omesso controllo alle violazioni in materia di appalti. Le contestazioni definitive di avranno nelle prossime settimane quando i sostituti procuratori Elvira Cuti e Giacomo Barbara notificheranno l’avviso conclusione indagini.

Nella strage morirono Epifanio Alsazia, uno dei titolari della ditta Quadrifoglio di Partinico, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, Ignazio Giordano e del lavoratore interinale di Amap Giuseppe La Barbera. In quattro sono scampati alla morte Giovanni D’Aleo, Paolo Sciortino, Giuseppe Scavuzzo, Domenico Viola. Cos’è accaduto all’interno della vasca nell’impianto di sollevamento lo spiegano i consulenti della procura nella perizia sulla dinamica dell’incidente, i torinesi Ivo Pavan, docente universitario di chimica industriale, e Maurizio Onofrio, ingegnere chimico. Ad uccidere i cinque operai è stato il gas che si è liberato nel tentativo di recuperare la sonda ad alta pressione che si era incastrata nella condotta fognaria.