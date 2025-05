Guidava la moto dalla quale un altro giovane, probabilmente Calvaruso già arrestato, sparava alla folla ad altezza d’uomo. Scatta il secondo fermo per la strage di Monreale costata la vita a Massimo, Salvo e Andrea io tre giovani per i quali ieri l’altro sono stati celebrati i funerali nella Chiesa madre, il duomo di Monreale.

Un altro ragazzo è stato fermato nella notte tra sabato e domenica perché accusato di aver preso parte a quella sparatoria finita in strage. Si chiama Samuel Acquisto ed ha solo 18 anni. Il provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti del 18enne palermitano, è stato eseguito dai carabinieri su mandato della procura della repubblica presso il tribunale di Palermo.

Per lui l’accusa è di concorso nel reato di strage in quanto complice del primo fermato Salvatore Calvaruso attualmente in carcere al Pagliarelli.

Individuata la moto usata dai “pistoleri”

I Carabinieri, nel pomeriggio di ieri, hanno rinvenuto allo Zen la motocicletta che ritengono sia stata utilizzata da alcuni dei giovani responsabili del drammatico fatto di sangue avvenuto domenica scorsa a Monreale. Sono una ventina i colpi di pistola esplosi sulla folla. Una azione che alla fine è costata la vita a tre giovani coetanei mentre altri due sono rimasti gravemente feriti.

Acquisto guidava la moto da cui Calvaruso Sparava

Secondo la ricostruzione degli investigatori, alla guida della motocicletta, quella notte c’era Acquisto fermato oggi, mentre il passeggero, Calvaruso, sparava. Dal ritrovamento della moto al fermo di indiziato di delitto il passo è stato breve.

Acquisto si è consegnato quando ha visto gli accertamenti sulla moto

Mentre erano in corso gli accertamenti tecnici sul motociclo da parte dei militari della Sezione investigazioni scientifiche, il 18enne si è consegnato agli inquirenti, accompagnato dal proprio legale di fiducia. Al termine dell’interrogatorio, i pubblici ministeri hanno disposto il suo fermo che è stato immediatamente eseguito dai Carabinieri. L’indagato si trova al momento nella Casa