È il giorno della “Strapapà 2026”. La celebre manifestazione sportiva podistica amatoriale si svolge proprio nella giornata di oggi, domenica 24 maggio 2026, richiamando centinaia di appassionati e famiglie.

Il via libera arriva dopo una lunga attesa: l’evento era infatti originariamente programmato per lo scorso 15 marzo. In quell’occasione, le cattive condizioni atmosferiche e il forte maltempo avevano costretto gli organizzatori a rinviare la manifestazione per tutelare la sicurezza dei partecipanti. L’Area della Cultura, Turismo e Sport del Comune ha poi riprogrammato la data odierna per il recupero dell’evento.

Replicata l’ordinanza per il traffico già prevista allora

Per consentire lo svolgimento della corsa in totale sicurezza lungo il tracciato di circa 3 chilometri, il Comune di Palermo ha riesumato l’ordinanza n° 695. Il provvedimento prevede pesanti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale, oltre a divieti di sosta con rimozione forzata nella zona del Parco della Favorita e dello Stadio. Durante la gara è vietato anche il transito di biciclette e monopattini sia nell’area dell’evento che sulle piste ciclabili del percorso.

Il percorso della gara e le chiusure

La partenza è fissata da Viale del Fante, per poi proseguire sulla corsia sinistra di Viale Diana, Viale Ercole, Via Case Rocca e arrivare infine al Giardino Vincenzo Florio (Stadio delle Palme).

Divieti di sosta con rimozione (dalle ore 00:00 alle 14:00)

La zona rimozione permanente ambo i lati è scattata dalla mezzanotte di oggi e resterà in vigore fino al termine delle esigenze della manifestazione nei seguenti tratti:

Largo Pietro Mennea e Piazzale La Loggia

Viale del Fante: nel tratto tra Piazza Salerno e Piazza Leoni

Viale del Fante (lato villa): tra via Case Rocca e la porta carraia dello Stadio delle Palme

Via Case Rocca: intero tratto tra Viale Ercole e Viale del Fante

Viale Diana: stradella di collegamento all’altezza del Piazzale dei Matrimoni

Viale Ercole: intero tratto

Parco della Favorita: tratto tra la Fontana d’Ercole e Viale Duca degli Abruzzi

Piazzale dei Matrimoni: intero tratto

Viale Margherita di Savoia: nel tratto compreso tra Via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita (Cancello Giusino)

Chiusura al traffico e divieto di transito (dalle ore 7:00 alle 14:00)

I seguenti tratti stradali sono totalmente interdetti alla circolazione veicolare a partire dalle ore 7:00 di questa mattina e fino alla fine della gara:

Largo Pietro Mennea e Piazzale La Loggia

Viale del Fante: tratto compreso tra Piazza Salerno e Piazza Leoni

Viale Diana (corsia sinistra): nel tratto tra Viale della Favorita e Piazza Leoni

Via Case Rocca: intero tratto

Viale Diana: stradella di collegamento all’altezza del Piazzale dei Matrimoni

Viale Ercole: intero tratto

Parco della Favorita: tratto tra la fontana d’Ercole e viale Duca degli Abruzzi

Piazzale dei Matrimoni: intero tratto

Viale Margherita di Savoia: tra Via Mater Dolorosa e Cancello Giusino

Via Paolo Giaccone e Via Sebastiano Bosio: interdette le svolte e gli sbocchi (strade senza uscita) su Viale Margherita di Savoia

Info utili, eccezioni e modifiche ai bus AMAT

Dal provvedimento di chiusura totale sono rigorosamente esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine e i mezzi di soccorso in emergenza. Il transito è consentito solo ai mezzi specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano, l’AMAT ha predisposto la modifica temporanea dei percorsi di tutte le linee bus che transitano normalmente all’interno delle vie interessate dalla gara. L’azienda di trasporti comunica le variazioni e i percorsi alternativi in tempo reale direttamente sul proprio sito web