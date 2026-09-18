La polizia municipale di Palermo ha intensificato le verifiche sulle attività di somministrazione e vendita ambulante di alimenti nelle zone a maggiore affluenza della città. Nella serata di ieri, gli agenti del Comando hanno concentrato l’attenzione sull’area del Foro Italico, un punto nevralgico caratterizzato da una forte presenza di operatori di street food e da un elevato passaggio di cittadini e turisti.

Le multe agli ambulanti

Durante le verifiche sul campo, i controlli hanno fatto emergere diverse violazioni a carico di due esercenti della zona. Gli operatori hanno accertato l’occupazione abusiva di ampie porzioni di suolo pubblico, che includevano gli spazi riservati alla passeggiata, i marciapiedi e persino la sede stradale. Oltre all’invasione degli spazi collettivi, gli accertamenti hanno evidenziato difformità rispetto ai titoli autorizzativi posseduti e la totale assenza della documentazione Haccp, fondamentale per garantire la sicurezza e l’igiene degli alimenti offerti al pubblico. Di conseguenza, gli agenti hanno proceduto ai sequestri di legge e hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di quasi cinquemila euro, trasmettendo inoltre alcune segnalazioni all’autorità giudiziaria.

Il comandante della polizia municipale

“I controlli della Polizia Municipale proseguono in maniera costante e continua in tutti gli ambiti di competenza – dichiara il comandante Colucciello – con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica degli avventori e dei turisti e alla salvaguardia del decoro urbano. L’attività di vigilanza vedrà una rinnovata incisività in tutta l’area del centro cittadino, con particolare attenzione al contrasto delle forme di abusivismo che rischiano di compromettere il decoro urbano e la fruibilità degli spazi pubblici, oltre che di deturpare le bellezze di Palermo”.

L’attività di controllo della Polizia Municipale proseguirà anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree del centro cittadino e ai luoghi caratterizzati dalla maggiore presenza di attività commerciali e di pubblico, nell’ambito delle ordinarie attività di vigilanza sul territorio.