Non solo semplice solidarietà ma pronti ad incontrare studenti e professori per dimostrare che la Sicilia è un’altra. dopo l’episodio di Brancaccio che ha visto protagonisti e vittime gli studenti anconetani in viaggio di istruzione, l’assessore all’istruzione della regione siciliana vuole fare un passo in più rispetto alla solidarietà.

L’assessore Mimmo Turano

“Esprimo piena solidarietà e vicinanza ai docenti e ai ragazzi del liceo Rinaldini di Ancona per le minacce subite durante la visita nella casa-museo del Beato Don Pino Puglisi, nel quartiere Brancaccio di Palermo” dice l’esponente della giunta regionale che prosegue “Nel condannare, stigmatizzare questi atti vili ribadisco il mio personale impegno e quello delle Istituzioni a continuare ad investire in percorsi di educazione alla legalità e contrasto al disagio minorile nelle scuole”. “Agli studenti e agli insegnati di Ancona – conclude – voglio dire, infine, che sono pronto ad incontrarli ed accoglierli di persona: saranno sempre i benvenuti in Sicilia”.

Cosa è accaduto

Nella giornata di ieri un gruppo di 123 persone, tra studenti ed insegnanti del Liceo Rinaldini di Ancona, accompagnato da una guida, era stato minacciato durante la visita nella casa museo del beato Giuseppe Puglisi.

Alcuni ragazzi di Brancaccio si sarebbero rivolti in tono minaccioso ad una parte dei visitatori che avevano già terminato il giro e stavano attendevano gli ultimi allievi e insegnanti per andare via. Sia gli adulti che i ragazzi del gruppo si sono molto impauriti e sono scappati raggiungendo i pullman che sostavano in via dei Picciotti.

Il ricordo delle parole di Don Pino

“Vorrei conoscere i motivi che vi spingono a ostacolare chi tenta di educare i vostri figli al rispetto reciproco, ai valori della cultura e della convivenza civile parliamone, spieghiamoci e ricordate: chi usa la violenza non è un uomo, si degrada da solo al rango di animale”. Con queste parole Don Pino Puglisi si era rivolto direttamente ai mafiosi nel corso di una delle sue ultime omelie, con voce ferma.

La reazione del Presidente de centro Padre Nostro

“Anche noi oggi – dice il presidente del centro padre Nostro Maurizio Artale – riteniamo di dover usare la stessa fermezza per evitare che episodi simili siano derubricati a ragazzate. Come operatori del Centro di Accoglienza Padre Nostro, non possiamo farlo e per diversi motivi. In circa 10 anni si è registrata una triste sequela di atti vandalici, puntualmente denunciati nella ferma convinzione che l’esercizio della capacità riparativa delle ferite del territorio abbia un valore simbolico, oltre che materiale, e che possa rappresentare la goccia che scava la pietra”.

Vicenda davanti al comitato per l’ordine e la sicurezza

“L’episodio avvenuto ieri a Brancaccio con le minacce a un gruppo di oltre 120 studenti di Ancona in visita alla casa museo del Beato Giuseppe Puglisi è grave perché sintomatico di un’allergia che ancora persiste verso lo Stato in alcuni abitanti del quartiere. Questa ‘allergia’ va combattuta con interventi di prevenzione e sociali”. A scriverlo in una nota è il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (FI).

“È una situazione ben chiara ai volontari del Centro Padre Nostro fondato da don Pino che portano con coraggio e valorosamente avanti la sua opera così come è lo è alle forze dell’ordine. Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani – al quale va il plauso per l’azione di impulso incessante di contrasto alla criminalità in città – mi ha assicurato che il comitato per la sicurezza si occuperà della vicenda già la prossima settimana mentre proseguono le indagini per identificare i ragazzi responsabili della bravata di ieri”, conclude Mulè.

Pierro, atti deplorevoli da condannare

“Atti gravi e deplorevoli da condannare”. Così il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro commenta le intimidazioni di un gruppo di giovani del quartiere Brancaccio, a Palermo, nei confronti di una scolaresca di oltre cento studenti di Ancona in visita alla casa museo intitolata al Beato Pino Puglisi, a Palermo.

“Episodi come questi gettano inevitabilmente discredito su un’intera città, sempre pronta ad accogliere chi la sceglie come meta privilegiata di viaggi di istruzione – aggiunge Pierro -. Alla scuola di Ancona va la solidarietà della comunità scolastica siciliana che rappresento e mi auguro che questo spiacevole episodio non offuschi in loro l’immagine della Sicilia sana. Mi auguro che in futuro possano tornare ad apprezzare nuovamente le bellezze dell’Isola e del suo capoluogo e che un sempre maggior numero di studentesse e studenti venga a visitare i luoghi in cui ha operato con coraggio il Beato Puglisi, sacerdote esemplare e grande educatore”.

Il sindaco Lagalla

“Ferma condanna per i vili e ingiustificabili atti intimidatori subiti dagli studenti e dagli insegnanti del liceo “Rinaldini” di Ancona nel corso di una visita al centro “Padre Nostro” di Brancaccio, dove ha operato il Beato padre Pino Puglisi” esprime il sindaco di Palermo Roberto Lagalla..

“Un episodio che ricorda quanto sia importante potenziare la rete di azioni di prevenzione sociale a supporto di realtà come quella del centro “Padre Nostro” che operano sui territori per cancellare e superare le sacche di resistenza alla legalità ancora presenti sul territorio. Agli studenti e al liceo di Ancona rivolgo la solidarietà a nome di tutta la città e ringrazio il prefetto Mariani che si è subito attivato per individuare i responsabili di questo gesto vigliacco”.

Cisl, fare rete nei quartieri difficili

“Non ci rassegneremo mai al fatto che ci siano nella nostra città ragazzi, appena adolescenti, che sentono il bisogno di insultare e minacciare con coltellini in mano, un gruppo di studenti con i loro insegnanti provenienti da Ancona, in visita alla Casa Museo del Beato Padre Pino Puglisi. Non solo per il grave gesto compiuto nei confronti di questi ragazzi, ma anche per il rispetto che questi luoghi meritano”. Ad affermarlo è Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani, dopo aver appreso dell’episodio avvenuto davanti la Casa Museo dedicata a Padre Pino Puglisi a Brancaccio a Palermo, denunciato dal Centro Padre Nostro.

“Riteniamo fondamentale che iniziative sulla memoria dei nostri eroi antimafia e sulla legalità vengano organizzate con maggiore frequenza in tutti i quartieri più a rischio, come è Brancaccio, e non solo in occasione degli anniversari. Bisogna inculcare in questi giovani il concetto di rispetto e memoria allo stesso tempo. Le istituzioni scolastiche fanno il possibile, ma forse sarebbe il caso di creare una vera e propria rete sociale con le istituzioni, parti sociali, associazioni, che in ogni quartiere possa far sentire la presenza dello Stato, della società civile, perché non bisogna lasciare mai solo chi pensa che la violenza e la prevaricazione siano la strada per relazionarsi con gli altri. La Cisl vuole come sempre fare la sua parte contro questa deriva sociale” conclude Badami.