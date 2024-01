Il gup del tribunale per i minorenni di Palermo, Maria Pino, ha ammesso per il 5 marzo il rito abbreviato per Riccardo Parrinello, 18 anni, imputato dello stupro di gruppo del Foro Italico, avvenuto la scorsa estate nel capoluogo siciliano.

Parrinello è l’unico dei sette giovani che avrebbero preso parte all’aggressione a sfondo sessuale nei confronti di una diciannovenne a non avere ancora compiuto la maggiore età, il giorno in cui fu commesso il reato, dato che ha festeggiato il compleanno pochi giorni dopo.

Nel giudizio abbreviato, oltre al regime sanzionatorio meno pesante, previsto per i minorenni, Parrinello potrà fruire di uno sconto di pena di un terzo.

Gli altri sei giovani sono davanti al Gup ordinario e, dopo la fissazione del processo col rito immediato, dunque senza udienza preliminare, attendono la fissazione dell’udienza, anche loro, in abbreviato. Parrinello era stato scarcerato e affidato a una comunità ma il Gup aveva revocato il provvedimento dopo avere scoperto che, violando i divieti, il ragazzino si era messo a postare video e frasi irridenti sui social.