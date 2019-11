Lo show si è svolto al Don Bosco Ranchibile

Anche stavolta ha fatto centro Letterio Lombardo con il suo ultimo show dedicato alle canzoni di Gino Paoli e Ornella Vanoni, riproposte insieme alla sempre brava Margherita Bonura.

E’ “Il cielo in una stanza”, notissimo motivo del 1960,cantato dalla coppia, ad aprire il nutrito programma, molto apprezzato dal numeroso pubblico del Teatro Ranchibile, Segue “Una ragione di più” cantata dalla Bonura e la celebre “La gatta” cantata da Letterio.

Ancora Margherita Bonura, in un elegante abito lungo di colore verde tendente al blu, con scollo all’americana e inserti di lamè ai lati, propone “Insieme a te non ci sto più”” di Franco Battiato e lanciata anche dalla Vanoni. Dopo alcuni cenni sui due noti artisti protagonisti della serata, Margherita e Letterio eseguono “E m’innamorerai”, poi è la volta della Bonura che canta “Dettagli” e subito dopo, insieme a Letterio,.”La voglia e la pazzia”, accompagnati dagli spettatori, molti dei quali dimostrano di avere un’ottima voce e conoscere i testi delle canzoni. Ancora Letterio che, entrato dalla sala, dopo aver cantato “Che cosa c’è?”, accompagnato dal pubblico. esegue “Una lunga storia d’amore”, quindi, un coro, formato da 13 piccoli cantori insieme a Margherita e Letterio eseguono “La bella e la bestia” e “Ma cosa hai messo nel caffè”, che chiudono il primo tempo. La seconda parte vede in scena Margherita Bonura avvolta in un tubino nero con top e ampie maniche a campana, esibirsi in “Eternità” seguita da Letterio che propone “Ti lascio una canzone” ed ancora la Bonura con ”La musica è finita”. Quindi un eccezionale fuori programma::su un enorme schermo appare il bassista Paolo Muratore che si è esibito al Forum Assago di Milano, cantando la celebre “Home”, durante il concerto di Michael Bublè il quale, incantato da quell’esibizione fuori programma, si è lungamente complimentato col nostro Paolo. Poi è stata la volta del Duo Lombardo-Bonura che ha cantato “Senza fine” e, poco dopo, “Domani è un altro giorno” interpretata dalla Bonura. che, subito dopo, ottiene un personale successo per l’interpretazione di ”Un’ora sola ti vorrei” E’ la volta di Letterio che inizia “Eravamo 4 amici al bar” animata da alcuni piccoli coristi seduti attorno ad un tavolino, intenti a sorseggiare… coca cola e caffè, tra gli applausi degli spettatori divertiti, applausi che diventano più fragorosi durante l’esibizione del duo Lombardo-Bonura che chiude il divertente show con “La lontananza” e “Sapore di sale”. Alla fine, il noto pittore palermitano, Ignazio Pensovecchio, fondatore e sostenitore della nuova tecnica, “Profondismo Pittorico”, omaggia i due artisti di un coloratissimo dittico intitolato “Energie di Sicilia”. Impareggiabili, come sempre, gli orchestrali: Piero Caccamo (alle tastiere e piano), Simone Fiorenza (chitarra), Paolo Muratore (basso), Luigi Mollica (batteria) e Salvo Munafò (violino). Foto di Filippo Messina