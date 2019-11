il 24 novembre a palermo

Domenica 24 novembre, con inizio alle ore 18, saliranno sul palcoscenico del Teatro Don Bosco-Ranchibile, di via Libertà n. 199 a Palermo, Letterio Lombardo e Margherita Bonura per inaugurare la stagione autunno-inverno col nuovo show musicale dal titolo “L’appuntamento…con quattro amici al bar”.

Realizzato dallo showman Letterio Lombardo, ispiratosi alla nota canzone popolare “Quattro amici”, scritta da Gino Paoli negli anni novanta e conosciuta anche come “Quattro amici al bar”, lo spettacolo ripropone con la presenza della brava Margherita Bonura, alcuni tra i maggiori successi del cantautore nativo di Monfalcone (Gorizia): Sassi, La gatta, Un uomo vivo, Sapore di sale, Una lunga storia d’amore, Il cielo in una stanza e non mancheranno i magnifici motivi eseguiti in coppia con Ornella Vanoni: Ti lascio una canzone, E m’innamorerai, Insieme, Senza fine, Che cosa c’è, Magari, Domani è un altro giorno, Questa volta no, Fingere di te.

Ad accompagnare il duo, i sempre presenti Piero Caccamo (alle tastiere e piano), Simone Fiorenza (chitarra), Paolo Muratore (basso), Luigi Mollica (batteria) e Salvo Munafò (violino). Nel corso della serata si esibiranno i giovanissimi ballerini Alessia e Silvio e un Coro formato da piccoli cantanti.