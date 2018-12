grande successo al teatro don bosco ranchibile

Sala affollata e pubblico plaudente al Teatro Don Bosco-Ranchibile, per l’ennesimo show di Letterio Lombardo dal titolo “Vamos a cantar l’España”. Il nostro showman, infatti, dopo una serie di spettacoli dedicati alle musiche e canzoni italiane ed ai vari interpreti, al ricordo dei Beatles e di Frank Sinatra, ha ideato e realizzato uno spettacolo rivolto alle sonorità calde appassionate della musica spagnola avvalendosi, anche in questa occasione, della preziosa presenza della cantante Margherita Bonura con la quale ha iniziato la serata con la celebre “Amapola”, scritta nel 1920 da José María Lacalle García.

Subito dopo, ancora la Bonura, in un elegante abito in tema con la serata, ha cantato, in coppia con Lombardo, ”Quizas, quizas, quizas” di Osvaldo Farrés e recentemente rilanciata da Andrea Bocelli. Ben 24 le canzoni in scaletta tra le quali le famose “Angelitos negros”,”Amado mio”, “Historia de un amor”, “Maria Elena”,”Manuela”.”Besame mucho”, che i due protagonisti hanno cantato in coppia o da solisti, accompagnati da esperti maestri: il chitarrista di musica classica, Francesco Maria Martorana, il trombettista Giovanni Calderone, il pianista Piero Caccamo, il bassista Paolo Muratore e il batterista Luigi Mollica.

Due bravi ballerini, Francesco Russo e Giorgia De Cristofalo, hanno eseguito delle coreografie per alcune canzoni, oltre un flamenco, un cha cha cha e un paso doble. Un coro di venti bambini ha partecipato all’esecuzione di “El porompompero”, ”Cielito lindo” e “Guantanamera”. Presenti, anche, Alessio e Alessia due piccoli ballerini che hanno partecipato ai campionati mondiali tenutisi a Hong Kong.

Gran finale con “Guantanamera” e “Oh mama, mama, mama”, cantata dal Duo Letterio-Bonura col coro dei bambini, tra gli applausi scroscianti degli spettatori divertiti che prendevano parte al canto. Conclusasi questa ennesima, simpatica esperienza, come abbiamo anticipato in oltre occasioni, siamo certi che, quanto prima, rivedremo Letterio Lombardo e Margherita Bonura impegnati in un nuovo show musicale.