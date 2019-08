Si è conclusa ben oltre la mezzanotte la seconda serata del “Ficarazzi Village Food 2019” tra interminabili applausi dei numerosi spettatori che hanno seguito con interesse e partecipazione lo spettacolo. Presentati magistralmente da Nino Calicola, tra l’altro, direttore artistico della manifestazione, si sono alternati, cantanti, musicisti, ballerine, imitatori. Ad aprire le…danze (è proprio il caso di dirlo), è stata la brava Maria Pia Esposito, istruttrice di Brazuka, che si è esibita con due giovani collaboratrici.

Emozionata per il suo debutto, alla fine, la graziosa Veronica Candela ce l’ha fatta cantando “Titanium”, “Eppure sentire” e “Una finestra tra le stelle”. Sul palco, dove era collocato il quadro dal titolo “La corazza dell’amore”, realizzato la sera prima dal noto pittore Ignazio Pensovecchio, saliva la giovanissima violinista Noemi Roccaforte che ha eseguito, “You are the reason”, “Let her go”, “Una volta ancora” e “Shallow” .

Un originale Renato Zero, al secolo Tony Fontana, eseguiva alcuni famosi brani del cantante romano, tra i quali, il notissimo “I migliori anni della nostra vita”. Intanto, molti dei visitatori di tutte l’età, che sostavano nel villaggio gastronomico, si avvicinavano al palco unendosi al canto degli artisti, specie quando si esibirono Antonio Greco e Gianni Mazzè, meglio noti come “Cover Morandi-Celentano” che hanno eseguito alcuni brani famosi: “Sei rimasta sola”, “Scende la pioggia”, “Fatti mandare dalla mamma”, “Una carezza in un pugno”, “Soli”, “La fisarmonica”.

Dopo l’intervenuto del Maestro Ignazio Pensovecchio che ha discusso sulla scelta del titolo da dare al suo quadro, si è esibito il giovanissimo cantante melodico, Vincenzo Lanza, molto applaudito dal pubblico. E’ seguita, quindi, la premiazione di coloro che hanno partecipato ai concorsi “La migliore foto” e “Il migliore selfie”.

L’arrivo de “La tribù che balla” ha coinvolto tutti i presenti a sfrenate danze e canti fino a tarda ora. Presenti alla serata, il sindaco Paolo Francesco Martorana e l’Assessore al Turismo Salvatore Bisconti. La realizzazione della manifestazione che mira, tra l’altro, a valorizzare l’artigianato, i prodotti locali, la buona musica e l’animazione per i bambini, è stata resa possibile grazie al Comitato Organizzativo Pro loco, presieduto da Giuseppe Bellanca, al Vice presidente Carmelo Pantano, al Segretario Luca Giallombardo, al Direttore artistico Nino Celicola e alla collaborazione del Comune di Ficarazzi, in particolare, all’Assessore Salvatore Licciardi. (All’Audio Giuseppe Di Cristina, alle Luci Franco Irsuti, Foto di Filippo Iaria)