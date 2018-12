Record di aziende e di visitatori per il padiglione siciliano alla ventitreesima edizione di “Artigiano in fiera”, la rassegna internazionale dell’artigianato in corso alla Fiera di Milano a Rho.

Lo Sicilia alla fiera di Rho si è imposta per spazio espositivo – 4500 mq che diventano 8300 se si considera l’impatto lordo – e per numero di visitatori: gli stand siciliani svettano in cima alla classifica con il 40% degli oltre 350 mila visitatori che fino ad ora hanno raggiunto la Fiera. Gli organizzatori prevedono di raggiungere il milione e mezzo di visite.

Massiccia anche la partecipazione delle aziende siciliane: ben 310 nel settore del food e dell’artigianato.

Particolarmente soddisfatto l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano che oggi ha fatto visita agli espositori siciliani: “Ho trovato un’atmosfera carica di entusiasmo ed orgoglio e questa è la dimostrazione che se i nostri imprenditori sono messi nelle condizioni di emergere sono imbattibili”.

“Come Regione siciliana – continua Turano – abbiamo uno stand all’interno del più grande padiglione Sicilia che ospita 164 aziende. Siamo coscienti che eventi come Artigiano in fiera sono vetrine internazionali importantissime e per questo ho già messo in moto la macchina del dipartimento Attività produttive per aggiornare il piano per l’Internazionalizzazione avendo particolare attenzione per la partecipazione alle fiere”.

Artigiano in Fiera 2018 con i suoi oltre 3mila stand espositivi e 150mila tipologie di prodotti provenienti da 100 Paesi resterà aperto fino al 9 dicembre.