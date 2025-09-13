Nonostante i biglietti fossero esauriti da giorni

A poche ore dalla partita Sudtirol–Palermo, valida per la terza giornata del campionato di Serie B 2025–2026, che si disputerà domani, domenica 14 settembre, alle 17.15, arriva una decisione che ha lasciato senza parole l’intera tifoseria rosanero: trasferta vietata ai residenti in Sicilia.

Il settore ospiti dello stadio Druso di Bolzano resterà vuoto, nonostante i biglietti fossero già esauriti da giorni. Una scelta che ha immediatamente acceso il dibattito tra tifosi, addetti ai lavori e appassionati di calcio, alimentando polemiche e indignazione.

Trasferta vietata per motivi di ordine pubblico

La notizia è stata ufficializzata nella giornata di venerdì 12 settembre, attraverso un comunicato diffuso dall’FC Südtirol.

L’FC Südtirol comunica che il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha disposto, in occasione della partita valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2025-2026 tra FC Südtirol e Palermo, in programma domenica 14 settembre alle ore 17.15 allo Stadio Druso di Bolzano, come misura atta ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Sicilia, con annullamento e rimborso dei biglietti eventualmente già venduti. La modalità di rimborso verrà comunicata nelle prossime ore”:

Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito, né sono state segnalate particolari criticità o episodi pregressi che potessero giustificare una simile restrizione.

Sorpresa e rabbia tra i tifosi del Palermo

La decisione del Commissariato del Governo è apparsa a molti come improvvisa e ingiustificata, soprattutto considerando che in passato non erano mai stati imposti divieti simili per le trasferte a Bolzano.

Numerosi sostenitori del Palermo avevano già acquistato il biglietto e organizzato il viaggio per affrontare una delle trasferte più lunghe dell’intero campionato.

Ora, a poche ore dal fischio d’inizio, si ritrovano con un biglietto annullato e spese sostenute difficilmente rimborsabili.

Settore ospiti esaurito: l’amarezza dei supporter

Il dato più paradossale riguarda proprio il settore ospiti dello stadio Druso, che risultava già tutto esaurito da giorni. I biglietti erano stati acquistati principalmente da residenti siciliani, ma anche da tifosi rosanero residenti in altre regioni.

Non è ancora chiaro se il divieto colpisca esclusivamente i residenti in Sicilia o se possa essere esteso ad altri gruppi di tifosi identificabili. Quel che è certo è che il provvedimento crea un precedente anomalo nel panorama della Serie B italiana.

Un danno per l’immagine del calcio italiano

La notizia ha fatto il giro dei principali portali sportivi italiani. In molti parlano di un danno non solo per i tifosi, ma per l’intero sistema calcio, che fatica ancora a garantire un equilibrio tra sicurezza e partecipazione.

Nel 2025, a campionati professionistici avviati e in un Paese in cui gli spostamenti tra regioni sono all’ordine del giorno, vietare una trasferta per la sola provenienza geografica appare quantomeno discutibile.

Palermo Calcio: silenzio ufficiale, ma malumore evidente

Al momento, la società Palermo FC non ha rilasciato comunicazioni ufficiali. Tuttavia, fonti vicine alla dirigenza parlano di profondo disappunto per la decisione, giudicata tardiva e penalizzante per la propria tifoseria. Anche il club di casa, FC Südtirol, si è limitato a riportare fedelmente quanto disposto dal Commissariato, senza entrare nel merito della vicenda.

FAQ – Le domande più frequenti

Chi ha deciso il divieto di trasferta?

Il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha imposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia.

Perché è stato vietato l’accesso ai tifosi del Palermo?

La motivazione ufficiale è la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

I biglietti acquistati verranno rimborsati?

Sì, il comunicato dell’FC Südtirol conferma che i biglietti saranno annullati e rimborsati. Le modalità saranno comunicate a breve.

Vale per tutti i tifosi o solo per i residenti in Sicilia?

Il divieto si riferisce esplicitamente ai residenti nella Regione Sicilia, ma resta da chiarire se altri tifosi possano essere coinvolti.