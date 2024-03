Dopo tre mesi di lavoro il primo Sup ecosostenibile é stato “varato” a Mondello. É stato realizzato con bottiglie di plastica, nastro adesivo e fogli di plastica da un gruppo di ragazzi palermitani. L’imbarcazione realizzata a costo zero sembra reggere il peso di due persone. Scommessa vinta. Adesso si continua. In vista della stagione estiva si punta a realizzare una piccola produzione in serie. Altri tre Sup a costo zero verranno assemblati prima dell’inizio dell’estate.

Il progetto é stato realizzato dagli Scout del Gruppo Agesci Palermo 4, sotto la supervisione di Andrea Guadagna e Michele Carabillo.