Controlli delle forze dell'ordine

Una donna a Lercara Friddi nel palermitano questa mattina voleva salire sul pullman senza avere il modello del green pass. E’ nata una discussione che ha fatto partire il mezzo, dopo circa mezzora di ritardo.

Sono dovuti intervenire i carabinieri per consentire al mezzo di linea di potere iniziare la corsa. La donna aveva fatto la doppia vaccinazione, ma non aveva scaricato il green pass come accertato successivamente dall’Asp.

E senza il documento non è stata fatta salire. E’ uno degli episodi di questa prima mattina di super green pass a Palermo.

L’azienda di trasporto pubblico a Palermo ha organizzato una seri di controlli a campione per il super green pass. Sono impegnati 35 impiegati che armati di tablet e smartphone controllano i passeggeri. Da giorno 9 saranno potenziati con l’assunzione di 18 addetti di una ditta privata. Al momento disagi si sono registrati solo nella zona della stazione centrale.

“Solo nel capolinea della stazione c’è stato qualche problema legato all’attesa dei controlli. Da qui partono le linee di alta frequenza e non è stato semplice coniugare velocità e controlli – dicono dall’Amat – Negli altri snodi tutto prosegue senza grosse difficoltà”.

Come previsto dal prefetto di Palermo Giuseppe Forlani per i controlli sul super green pass in campo sono scese diverse pattuglie aggiuntive di carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale. A loro spetta il controllo nei locali, ma anche nei pressi degli snodi dei mezzi pubblici. Controlli a campione anche sulle linee tram e sui pullman di linea.