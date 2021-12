Studentessa senza green pass, impedito l’accesso in autobus

06/12/2021

Controlli a campione sono in corso sugli autobus urbani dell’Amts, l’Azienda metropolitana trasporti e sosta di Catania, per accertare se gli utenti che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico siano in possesso di green pass. Una studentessa arrivata dalla provincia non è stata fatta salire perché, nonostante avesse già ricevuto la prima dose di vaccino, non era ancora in possesso del “certificato verde”. I controlli a campione contestati Alcuni passeggeri hanno contestato “il sistema di controllo a campione” perché, hanno sostenuto, “non impedisce a chi è senza green pass di utilizzare i bus dell’Amts se lo utilizzano, salendo e scendendo, prima delle verifiche”. Da oggi le restrizioni Questi controlli sono frutto delle restrizioni partite proprio da oggi sulle nuove regole più stringenti. Da mezzanotte è in vigore la nuova normativa e da oggi parte la stretta sui controlli e sull’applicazione delle disposizioni. Sulla base di queste disposizioni chi è vaccinato o è guarito dal Covid19 negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario scaricare nuovamente il green pass rafforzato: il Qr code resterà infatti lo stesso, anche se durerà non più 12 ma 9 mesi, e verrà aggiornata la App ‘Verifica C19’ per i controlli. Da oggi si riducono gli spazi per gli oltre 6 milioni di italiani non vaccinati: è scattata la nuova stretta e anche per prendere i mezzi pubblici sarà necessario avere almeno il green pass “base”, che si ottiene con il solo tampone. Cosa si può fare con il tampone negativo Con il test negativo si può continuare ad andare a lavoro, in palestra, pernottare in albergo e poco altro. Non ci si potrà sedere al tavolo al bar, andare al ristorante al chiuso o a teatro. Il mancato rispetto delle regole comporta una multa da 400 a mille euro. Niente caffè al bar in zona arancione Nella serata di ieri sono state aggiunte altre precisazioni. Senza il green pass rafforzato, in zona arancione, non sarà possibile neanche prendere il caffè al bancone, precisano le Faq del governo nel capitolo dedicato a bar e ristoranti sottolineando che la consumazione è invece consentita sia in zona bianca che gialla, anche senza green pass. Per chi non è né vaccinato né guarito dal Covid19 e dunque non ha il super pass, inoltre,è confermato in zona arancione non sarà possibile mangiare ai tavoli di bar e ristoranti non solo al chiuso ma, si precisa, neanche all’aperto.

