per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione dai domiciliari

Nella giornata di ieri personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Divisione Polizia Anticrimine di Catania ha arrestato il pregiudicato L.R.F., per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ed evasione e C.G. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

I due uomini, a bordo di un’autovettura, non si sono fermati all’ALT Polizia ma anzi hanno iniziato una folle fuga che si è conclusa con un violento impatto contro un autobus di linea AMT. Dopo l’impatto uno degli occupanti dell’autovettura, successivamente identificato per C.G., è stato immediatamente bloccato dai poliziotti, mentre l’altro identificato per L.R.F., ha tentato di far perdere le proprie tracce fuggendo nelle campagne circostanti, ma è stato inseguito e bloccato dagli agenti.

I due soggetti sono stati condotti presso gli uffici della Questura in stato di arresto.

Da successivi accertamenti è emerso che il L.R. era in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per diversi reati tra cui furto con strappo e che, visti i suoi numerosi episodi di evasione dalla misura cautelare, grazie anche alle segnalazioni che la Squadra Mobile aveva prodotto sul suo conto, era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ad aggravamento della precedente meno afflittiva. L’ordinanza, pertanto, è stata eseguita da personale della Squadra Mobile.

Su disposizione del P.M. di turno C.G. è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida, mentre L.R.F., in esecuzione della suddetta ordinanza di custodia cautelare, è stato trasferito presso la casa circondariale di Caltagirone.

Ancora nella giornata di ieri personale delle volanti, durante il servizio di controllo del territorio nel quartiere di Librino, ha notato un individuo in via Grimaldi che, alla loro vista, si è allontanato repentinamente sotto i portici di uno dei fabbricati.

Gli operatori, pertanto, scesi dall’autovettura hanno perlustrato il percorso fatto dal ragazzo ed all’interno di un’intercapedine hanno rinvenuto alcune buste di plastica contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di 1,3 Kg.

La sostanza è stata sequestrata penalmente e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.