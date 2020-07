Si ribalta con l’auto dopo un inseguimento, finisce in ospedale e viene arrestato

21/07/2020

Avrebbe molestato i clienti di un ristorante sulla Maremonti, nella zona montana del Siracusano, ma quando sono arrivati i carabinieri è salito sulla sua macchina per scappare. Ne è nato un inseguimento concluso con un incidente in cui è rimasto coinvolto Giuseppe Gallo, 47 anni, di Noto, con precedenti penali, che, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, si è schiantato con l’auto, finendo poi in ospedale. Ha rimediato delle contusioni giudicate guaribili in 10 giorni ma è stato arrestato dai militari della Compagnia di Noto e della stazione di Canicattini Bagni con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. “L’inseguimento – fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa – terminava con un autonomo ribaltamento dell’autovettura a seguito della sua guida spericolata, sebbene i numerosi tentativi di “alt” intimati dalle diverse pattuglie dell’Arma, intervenute per tentare di fermare la corsa in maniera cauta e senza provocare situazioni di pericolo. All’esito dell’incidente l’uomo è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale “Umberto I” di Siracusa, dove è stato curato e giudicato guaribile in 10 giorni per le ferite riportate, dopodiché, tratto in arresto”. L’uomo, come disposto dalla Procura di Siracusa, è ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento cautelare.

