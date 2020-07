Meteo Sicilia, avvio di settimana con tempo stabile e soleggiato, temperature in rialzo ma niente afa

Un futuro in rosa per la poltrona di sindaco di Palermo?

La rapina ad un portavalori in via Leonardo da Vinci, condannato a 12 anni

19:19

Covid19, 4,3 miliardi per minori entrate, ok ad accordo in Conferenza Stato-Regioni