Le previsioni in sicilia

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Così l’avvio di settimana in Sicilia. Sono attesi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati settentrionali. Mari poco mossi.

Bel tempo che durerà almeno sino a venerdì, in attesa poi di un parziale peggioramento ( da confermare) sabato, il tutto accompagnato da temperature in rialzo, sebbene con caldo non eccessivo.