Ecco l'elenco

Operazione della Guardia di Finanza all’Acquasanta ecco i beni da 15 milioni sequestrato al clan.

I sigilli sono scattati ad appartamenti, cavalli, puledri, quote societarie e conti correnti. Ammonta a circa 15 milioni di euro il valore del sequestro disposto dal gip del tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini sulla scorta delle indagini eseguite dalla guardia di finanza e coordinate dalla Procura di Palermo. Ecco l’elenco completo dei beni contenuti nell’ordinanza dell’operazione “Mani in pasta”:

Beni immobili

1) Tre immobili a Milano, in via Rutilia 22 (tre di Michela Radogna), uno via Giacomo Manzù (di Emilia Passarello) e un altro a Rozzano (Milano), in via Piave (di Rita Fontana);

2) un immobile a Rozzano (Milano) in via Piave, di proprietà Rita Fontana;

3) immobile sito a Milano in via Fausto Melotti 2, di proprietà Emilia Passarello

4) un immobile sito a Palermo in via Aloisio Juvara 138, di Francesca Zaami;

5) un immobile sito a Palermo in via ai Fossi 27, di proprietà Michele Ferrante;

6) un immobile sito a Palermo in via ai Fossi 27, di proprietà di Giovanni Ferrante (50%) ed Elisabetta La Mattina (50%);

7) un’auto Audi Q5 di proprietà Letizia Cinà;

8) un Piaggio Beverly intestato fittiziamente a Pierfulvio Pecoraro, ma nella disponibilità di Giovanni Fontana;

9) un Piaggio Beverly intestato fittiziamente ad Alessandro De Martin ma nella disponibilità di Giovanni Fontana;

10) un autovettura Mercedes Benz classe B 200 CDI di Michele Ferrante;

11) un’autovettura Audi Q7 con targa tedesca fittiziamente intestata a tale “Massimo” ma nella disponibilità di Giovanni Fontana;

Sequestro preventivo dei complessi aziendali

1) Spavesana soc. coop. esercente l’attività di “riparazione e manutenzione di navi commerciali e da diporto”, con sede legale in via Principe di Paternò 42, Palermo;

2) locale situato in via Cimbali 25, Palermo, di proprietà di Maria Grazia Cucchiara per la quota di 3/9, Antonina Sciortino per la quota di 2/9, Nadia Maria Concetta Sciortino per la quota di 2/9 e Serena Sciortino per la quota di 2/9;

3) ditta individuale Aromatico Agostino ad insegna “Cialdamore”, esercente l’attività di “bar e altri esercizi simili senza cucina”, via Bergamo 42, Palermo;

4) ditta individuale Pensavecchia Paola ad insegna “Cin Cin” esercente l’attività di “bar e altri esercizi simili senza cucina”, con luogo d’esercizio a Palermo in via Montepellegrino 57/A, Palermo (patrimonio e del complesso aziendale della);

5) ditta individuale Stefa Piccolo Bar di Ferracane Angela, esercente l’attività di “bar e altri esercizi simili senza cucina”, con luogo d’esercizio a Palermo in via Montepellegrino 51, Palermo (patrimonio e del complesso aziendale della);

6) società G-Pack srl semplificata esercente l’attività di “commercio all’ingrosso carta, cartone e art. di cartoleria”, con luogo d’esercizio a Palermo, in via Impastato 14/16, Palermo (quote societarie, del patrimonio e del complesso aziendale della);

7) ditta individuale La piramide 3 di Spallina Giuseppe, esercente l’attività di “posto telefonico pubblico ed internet point”, con luogo d’esercizio a Palermo, in via Cardinale Guglielmo Massaia 63, Palermo (patrimonio e del complesso aziendale della);

8) ditta individuale Intralot con luogo d’esercizio a Palermo, in via Montalbo 113, Palermo;

9) ditta individuale Arcara Nunzia, esercente l’attività di “posto telefonico pubblico ed internet point”, in via Papa Sergio I 46/E, Palermo (patrimonio e del complesso aziendale);

10) ditta individuale Sardisco Alessio, esercente l’attività di “commercio al dettaglio di articoli di cartoleria”, in via Papa Sergio I 26, Palermo (patrimonio e del complesso aziendale);

11) cosiddetta “fabbrica di ghiaccio”, situata in un locale ubicato in via Papa Sergio I 94/C, Palermo;

12) complesso aziendale, dell’attività commerciale sconosciuta al fisco con luogo d’esercizio in via Montalbo 152, Palermo, esercente la rivendita al dettaglio di frutta e verdura (fruttivendolo Sciacca), di proprietà di tale Ettore Coppini (Roma, 16/04/97) per la quota di 1⁄2 e Hanna Dombrovska (Ucraina, 04/02/80) per la restante quota;

13) complesso aziendale esercente la rivendita al dettaglio di frutta e verdura in via Montalbo 181, Palermo, di proprietà di tale Antonino Di Giugno (Palermo, 01/11/1976) per la quota di 2/9, Maria Adelaide Di Giugno (Palermo, 05/07/1969) per la quota di 2/9, Salvatore Di Giugno (Palermo, 16/07/72) per la quota di 2/9, Concetta Seidita (Palermo, 21/07/40) per la quota di 3/9;

14) complesso aziendale, dell’attività commerciale sconosciuto al fisco con luogo d’esercizio in via comandante Simone Gulì 64, Palermo, esercente l’attività di “autolavaggio” gestito da Giulio Biondo;

Sequestro preventivo di esercizi commerciali

1) agenzia scommesse ad insegna “Betn1 Store”, via Papa Pio XII 7, Palermo;

2) agenzia scommesse ad insegna “Internet Point-Punto Full Match”, via San Vincenzo De Paoli 26, Palermo;

3) agenzia scommesse ad insegna “Gamelux”, in via Cardinale Sanfelice 8-10, Palermo;

4) agenzia scommesse ad insegna “Mangio, bevo e scommetto”, via Cimbali 27-29, Palermo;

5) bar ad insegna “Stefa Piccolo Bar di Ferracane Angela”, via Montepellegrino 51, Palermo;

6) agenzia scommesse ad insegna “La piramide 3” ad insegna Replatz.it, via Cardinale Guglielmo Massaia 63, Palermo;

7) agenzia scommesse ad insegna “Stanleybet”, via Ruggero Marturano 19, Palermo;

8) agenzia scommesse di Conticelli Antonino;

9) agenzia scommesse ad insegna “Betinside”, di via Papa Sergio I 46/E, Palermo;

10) taverna Bonura Antonino, via Ammiraglio Bettolo 12, Palermo;

Cavalli e puledri

1) Sonny Side;

2) Sigla di Azzurra;

3) Ungherese Jet;

4) Vieni Chuc Sm;

5) Zaira jet;

6) Anna Chuc Sm;

7) Avetie Chuc Sm

8) Boldigius Sm

9) Bony Gil Sm;

10) Zeroglutine Par;

11) Virtual Op;

12) Real Mede Sm;

13) Biscuit Lg.