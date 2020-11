Indaga la polizia

Presi di mira i supermercati in questi giorni a Palermo. Quattro colpi ad altrettanti supermercati a Palermo. Il giorno successivo al colpo di lunedì all’Eurospin di Partanna, due banditi hanno fatto irruzione nel punto vendita di viale Strasburgo della catena Sisa.

Sono entrati a volto coperto e armati di pistola, hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare l’incasso prima di fuggire e fare perdere le proprie tracce. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 400 euro.

Risalgono invece a ieri altri due colpi messi a segno a distanza di mezz’ora l’uno dall’altro. A finire nel mirino questa volta sono stati due supermercati ad insegna Conad poco prima dell’orario di chiusura pomeridiana.

Il primo è quello di via Settembrini, in zona Noce, dove tre rapinatori incappucciati e armati di taglierino hanno seminato il panico. Dopo aver arraffato i contanti, i tre sono scappati con un’auto. Bottino da quantificare.

L’altro punto vendita è quello che si trova all’angolo tra corso Calatafimi e via Nave. I rapinatori in questa occasione erano due ma il copione seguito sembra essere lo stesso.

Avevano il volto coperto da mascherine chirurgiche e un’arma tra le mani. Sono bastati loro un paio di minuti per costringere un dipendente ad aprire il registratore di cassa e farsi consegnare tutte le banconote prima di scappare in sella a uno scooter.

L’ultimo assalto oggi pomeriggio in via Partanna Mondello, ancora una volta in un punto vendita della Conad. Tre i malviventi entrati in azione, armati e con il volto coperto. Non si conoscono ancora i dettagli della rapina al termine della quale i dipendenti hanno chiamato il numero unico d’emergenza chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Sui quattro episodi indagano gli investigatori della polizia che hanno ascoltato il racconto dei testimoni e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile o le vie di fuga. Non si esclude che la mano per i due assalti ai danni dei supermercati Conad possa essere la stessa.