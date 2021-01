Il cellulare rubato era stato già venduto ad un ricettatore a Ballarò

Grazie ai controlli Covid a Palermo è stato rintracciato un rapinatore e restituito il maltolto alla vittima.

Un giovane palermitano si è presentato alle 4 di notte alla caserma Lungaro denunciando di avere subito una rapina poco prima in corso Tukory. Un uomo gli aveva portato via il cellulare.

Il giovane ha descritto il malvivente che ha agito a bordo di una moto. Le descrizioni fornite sono state diramate per radio. Una volante poco prima aveva fermato un uomo che aveva detto di essere uscito per acquistare un medicinale in farmacia. Nella autocertificazione aveva scritto l’indirizzo di casa.

Gli agenti sono andati al domicilio e hanno trovato il motore della moto ancora caldo e l’uomo che indossava gli stessi vestiti descritti dalla vittima. Il cellulare era già stato piazzato a Ballarò. Gli agenti lo hanno recuperato e hanno denunciato sia il rapinatore che il ricettatore.