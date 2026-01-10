Un tentativo di furto ai danni del supermercato Eurospin di via Perpignano, a Palermo, è stato sventato nella notte grazie al tempestivo intervento del personale di vigilanza. Poco prima delle 3, due malviventi sono riusciti a introdursi all’interno dei locali commerciali con l’intento di sottrarre merce e attrezzature. I ladri hanno iniziato a setacciare i vari reparti, ma i loro movimenti non sono sfuggiti agli addetti alla sicurezza della Sicurtransport, i quali hanno immediatamente allertato il numero unico di emergenza 112.

L’arrivo dei carabinieri è stato rapido, ma i responsabili del colpo, accortisi del pericolo imminente, sono riusciti a dileguarsi poco prima che i militari raggiungessero l’area. Nella fretta di abbandonare l’edificio, i due uomini hanno lasciato l’intera refurtiva all’esterno del punto vendita. Sul retro del supermercato sono stati infatti rinvenuti diversi scaffali, che erano stati smontati poco prima, e numerose scatole contenenti generi alimentari che i ladri speravano di caricare su un mezzo di trasporto.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi tecnici sul posto e hanno dato ufficialmente avvio alle indagini per identificare gli autori dell’incursione. Si tratta dell’ennesimo episodio di criminalità ai danni della grande distribuzione organizzata nel capoluogo siciliano. Elementi fondamentali per lo sviluppo delle ricerche potrebbero emergere dall’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del locale, ora al vaglio degli inquirenti per risalire all’identità dei fuggitivi.