Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato il professore Adelfio Elio Cardinale componente del Consiglio di amministrazione della Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno. Cardinale, palermitano, medico e docente universitario di Scienze delle immagini, è stato, tra l’altro, sottosegretario di Stato alla Salute dal 2011 al 2013, prorettore dell’Università di Palermo e preside della facoltà di Medicina e chirurgia dello stesso ateneo, vicepresidente del Consiglio superiore di sanità e dell’Istituto superiore di sanità, presidente del Cerisdi ed è presidente della Società Italiana di Storia della medicina. La Svimez studia le condizioni economiche del Mezzogiorno per proporre programmi di azione e di opere per promuovere lo sviluppo delle regioni del Sud.

Cos’è la Svimez

La Svimez (acronimo per Associazione per lo SViluppo dell’Industria nel MEZzogiorno) è un’associazione privata senza fini di lucro, che include nel suo statuto lo scopo di promuovere lo studio delle condizioni economiche del Mezzogiorno d’Italia, al fine di proporre concreti programmi di azione e di opere intesi a creare e a sviluppare le attività industriali. La costituzione dell’associazione ha avuto luogo il 2 dicembre 1946 a Roma. Il gruppo originario comprende Donato Menichella, Pasquale Saraceno – principale animatore – Nino Novacco, Francesco Giordani e il socialista Rodolfo Morandi, all’epoca Ministro dell’Industria. Tra i soci fondatori vi fu anche il Banco di Napoli.

Nell’ambito della Svimez si sviluppa il nuovo meridionalismo, a partire da una riflessione sistematica sulla questione meridionale che si era sviluppata all’interno dell’IRI a partire dal 1938, sotto l’impulso del suo presidente Alberto Beneduce e del direttore generale Menichella. La Svimez, all’atto della sua costituzione, propone una politica di sviluppo per il Mezzogiorno basata sull’intervento diretto dello Stato e finalizzata all’industrializzazione meridionale. Sulla base della elaborazione teorica sviluppata dalla Svimez furono elaborate politiche d’intervento straordinario per il Mezzogiorno, e nel 1950 fu costituita anche la Cassa per il Mezzogiorno.