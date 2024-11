Anas ha consegnato i lavori relativi alla costruzione dello svincolo di Castronovo di Sicilia, territorio in provincia di Palermo, ubicato lungo la strada statale 189 “Della Valle dei Platani”, compreso tra i chilometri 13 e 17. I lavori sono stati aggiudicati all’impresa RTI L&C Lavori e Costruzioni S.r.l. (mandataria) e all’impresa Costruzioni Ambientali S.r.l. (mandante) per un importo complessivo di circa 21 milioni di euro. In data 16 ottobre 2024 si è proceduto alla stipula del contratto.

Dettagli dell’intervento

L’intervento consiste nel completamento di opere parzialmente realizzate con un precedente appalto. È previsto l’adeguamento funzionale e geometrico dell’esistente svincolo nord al km 13,100 della strada statale 189, la realizzazione di un’intersezione a livelli sfalsati in corrispondenza dello svincolo centro e l’adeguamento dello svincolo sud al km 17. Sono inoltre previsti interventi di riqualificazione della pavimentazione e di adeguamento delle barriere di sicurezza esistenti.

L’inizio delle attività di cantiere è previsto per i primi giorni della settimana prossima. Mentre l’ultimazione dei lavori porta la data 6 aprile 2026.

Sedici cantieri chiusi in dieci mesi, a Roma vertice tra Regione e Isi sulla Palermo-Catania

Nei primi dieci mesi di commissariamento sono sedici i cantieri di manutenzione completati sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, per un valore di 56 milioni di euro, con benefici tangibili per gli utenti. Ridotti di 13 chilometri i restringimenti ed eliminati i doppi sensi per altri 4 chilometri. Dodici sono, invece, i cantieri avviati, per 134 milioni di euro, e altri otto gli interventi prossimi a partire, per altri 232 milioni di euro.

L’incontro

Il punto è stato fatto stamattina nel corso di un incontro a Roma, alla direzione generale dell’Anas, tra il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario del Piano di manutenzione, Renato Schifani, e l’amministratore delegato del gruppo Aldo Isi. Il Piano complessivo prevede 64 interventi, per 913 milioni di euro. Attualmente i cantieri in corso sono 18, per un valore di 327 milioni. Tra questi, la Galleria Fortolese in direzione Catania, il viadotto Alfio, la Galleria Favilla, la Galleria Tremonzelli, il viadotto Morello direzione Catania e lo svincolo di Enna.

Gli interventi

Dall’inizio dell’incarico, il commissario straordinario ha approvato inoltre 11 progetti per un totale di 171 milioni di euro, avvalendosi dei poteri di deroga, con riduzione dei tempi delle procedure del 50 per cento. Sono in corso di approvazione ulteriori 11 progetti, per un totale di 179 milioni di euro.

Il piano

Il Piano si inserisce in un lavoro di manutenzione straordinaria dell’autostrada di più ampio respiro che, oltre ad aumentare la vita utile di ponti e viadotti, migliorerà il livello di servizio e di sicurezza dell’infrastruttura.

L’incontro, che si è svolto in un clima di costruttiva collaborazione, si è concluso con l’intesa di accelerare l’attività dei cantieri così da consentire l’ultimazione dell’80 per cento dei lavori del Piano tra il 2025 e il 2026 e con l’impegno di contenere il più possibile i disagi per l’utenza, specialmente in prossimità delle festività, comunicando preventivamente la presenza di lavori e le relative limitazioni al traffico causate dai cantieri che di volta in volta saranno avviati.