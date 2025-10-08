Momenti di tensione questa mattina allo Zen di Palermo. Nel corso di controlli e perquisizioni nei magazzini e in alcune abitazioni per cercare armi e droga che hanno visto impegnati diversi carabinieri si sono verificati tafferugli.

Durante la perquisizione in un magazzino tra i casermoni pare che qualcuno abbia tentato di aggredire i militari. Alcuni residenti più esagitati sono stati portati in caserma. Qui sono arrivati i familiari e gli amici degli uomini portati nella stazione per essere identificati.

Il clima era molto teso.

Sono intervenuti anche diversi agenti delle volanti per riportare la calma. I controlli e le perquisizioni stanno proseguendo.