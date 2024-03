"Il successo in Abruzzo dimostra che siamo forti e vivi"

Edy Tamajo rompe gli indugi e annuncia ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni europee con Forza Italia. A margine di un evento dedicato alla promozione del made in siciliano, l’assessore regionale alle attività produttive ha spiegato le ragioni della sua candidatura.

“Non è soltanto una candidatura di servizio”

“Non sarà una candidatura di servizio ma una candidatura a tutto tondo, per vincere e per portare il partito in doppia cifra”, ha sottolineato l’esponente “azzurro”. “Il partito mi ha più volte chiesto di scendere in campo nella competizione per il rinnovo del parlamento di Bruxelles – ha precisato – e se me lo chiede il partito io dico di sì”.

Tutti devono dare il contributo al successo di FI

C’è una motivazione profonda in questa candidatura: ” sono convinto che tutti debbano dare il loro contributo al successo di Forza Italia. Tutti devono dimostrare di essere partecipi di questo percorso politico”. Tamajo pone anche l’accento sui recenti risultati elettorali conseguiti dal partito nelle due sfide regionali in Sardegna e in Abruzzo. “Dopo il voto in Sardegna e in Abruzzo possiamo affermare con certezza che Forza Italia ha ancora la sua attrattività: il risultato abruzzese, con una percentuale in doppia cifra superiore al 13 per cento, dimostra la continuità della nostra proposta politica, dopo la scomparsa del fondatore, dopo la dipartita di Silvio Berlusconi”.

Tamajo, “Forza Italia è la casa dei moderati e dei centristi”

“Forza Italia è ancora attrattiva – ha spiegato l’esponente della giunta regionale – ed è la casa dei moderati, la casa dei riformisti e la casa dei centristi come me. Il nostro obiettivo è una buona affermazione alle consultazioni europee. Lavoriamo per un obiettivo comune. Poi, il giorno dopo le elezioni, ci confronteremo, come abbiamo fatto e facciamo sempre, con il presidente Schifani e con il Segretario Tajani, per decidere assieme la migliore strategia da attuare”.