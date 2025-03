È stato un fine settimana all’insegna dell’ascolto e della partecipazione quello che si è svolto nell’aula consiliare del Comune di Isola delle Femmine, dove l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo ha incontrato i giovani militanti di Forza Italia.

Un appuntamento che ha confermato la centralità delle nuove generazioni nel progetto politico del partito e la volontà di investire concretamente su di loro.

“I giovani rappresentano una componente fondamentale che può garantire non solo il ricambio generazionale, ma anche un’iniezione di idee fresche e innovative. È essenziale parlare ai giovani di politica, studiarla insieme a loro e, soprattutto, incoraggiarli all’attivismo sul territorio” ha dichiarato Tamajo, sottolineando quanto sia strategico il loro coinvolgimento. Secondo l’assessore, i giovani sono in grado di affrontare le sfide contemporanee con strumenti nuovi e una visione meno ancorata al passato.

Sei delegati palermitani al Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani

Durante l’incontro, il coordinamento provinciale ha ufficializzato l’elezione dei sei delegati che rappresenteranno la provincia di Palermo al prossimo Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani. Si tratta di Orazio Rubino, Giovanni Gambino, Gioele Petta, Salvatore Iannazzo, Pietro Lo Cascio e Giuseppe Basile. Un passaggio importante, che certifica la voglia di esserci e di contribuire attivamente alla crescita del movimento giovanile.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Orazio Rubino, ha voluto ringraziare pubblicamente l’assessore per la sua costante attenzione alle attività giovanili del partito. “Ringraziamo l’assessore Tamajo per la sua presenza e per le parole di incoraggiamento rivolte ai nostri giovani. Il suo supporto è per noi motivo di orgoglio e uno stimolo a proseguire con determinazione nel nostro percorso di formazione e impegno politico” ha detto Rubino, evidenziando un legame solido tra istituzioni e base giovanile.

Un nuovo spazio politico per il futuro

Il confronto tra Tamajo e i giovani si è concluso con la volontà comune di creare nuove occasioni di dialogo e formazione. Il futuro del partito passa anche dalla capacità di costruire una classe dirigente preparata, motivata e radicata nei territori. Per questo, è stato lanciato un appello all’impegno costante, alla voglia di studiare e di costruire, passo dopo passo, un progetto politico credibile e vicino ai cittadini.

L’iniziativa ha rappresentato anche un momento simbolico di passaggio e fiducia verso chi si affaccia oggi al mondo della politica, confermando che Forza Italia guarda al futuro con spirito costruttivo e attenzione ai giovani.