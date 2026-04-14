All'Istituto Rutelli un confronto su lavoro, futuro e formazione

Un confronto diretto tra scuola e istituzioni per avvicinare i giovani alla vita pubblica e al mondo del lavoro. È questo il senso dell’incontro che si è svolto oggi tra l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, e alcune classi dell’Istituto superiore statale Mario Rutelli di Palermo.

Durante l’incontro, Tamajo ha illustrato in modo concreto le funzioni dell’assessorato che guida. Ha parlato delle politiche regionali dedicate al sostegno delle imprese, dell’innovazione e dello sviluppo economico del territorio siciliano. Un’occasione utile per rendere più chiari meccanismi spesso percepiti come lontani dagli studenti.

L’assessore ha spiegato come le scelte amministrative incidano sulla vita quotidiana, dall’occupazione alle opportunità per i giovani, con esempi legati al contesto locale e alle prospettive future della regione.

Scuola, lavoro e fiducia: il nodo del rapporto tra giovani e istituzioni

Uno dei passaggi centrali dell’incontro ha riguardato il valore della scuola. Tamajo ha richiamato il ruolo dell’istruzione e della formazione come strumenti concreti per entrare nel mondo del lavoro e sviluppare una visione critica della società.

“I ragazzi rappresentano il futuro della nostra regione. Dobbiamo accompagnarli nel loro percorso, fornendo strumenti concreti e stimoli affinché possano costruire il proprio futuro. È necessario poter riavvicinare i giovani alla politica. È obbligatorio per noi tutti, fare riacquistare alle nuove generazioni, fiducia nelle istituzioni, ormai troppo distanti dal mondo giovanile e dalle loro problematiche”.

Parole che mettono al centro un tema ricorrente nel dibattito pubblico: la distanza tra istituzioni e nuove generazioni.

Il confronto ha evidenziato anche la crescente distanza tra giovani e politica, segnata da minore partecipazione e sfiducia diffusa. In questo contesto, incontri come quello al Rutelli favoriscono un dialogo diretto e aiutano a comprendere meglio il funzionamento delle istituzioni.