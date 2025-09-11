È stata inaugurata oggi la decima edizione della Comic Convention Palermo, evento che negli anni ha saputo crescere e diventare un punto di riferimento per appassionati, imprese e operatori del settore.

L’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, presente al taglio del nastro, ha sottolineato l’importanza della manifestazione.

“Questa fiera non è soltanto un momento di svago e intrattenimento, ma rappresenta un vero indotto economico per le imprese locali e una vetrina per la nostra città. Nel resto d’Europa il mondo del fumetto e del cosplay è conosciutissimo, mentre a Palermo stenta ancora ad affermarsi. Eppure si tratta di un settore che genera creatività, lavoro e nuove opportunità”.

Tamajo ha evidenziato come eventi di questo genere contribuiscano a rafforzare l’immagine di Palermo. “Grazie alla Comic Convention – ha detto – Palermo si conferma centro di innovazione culturale. La città deve imparare a liberarsi dai pregiudizi, coltivare curiosità e aprirsi alle novità: solo così può restare al passo con i tempi e valorizzare appieno il proprio potenziale”.

Quest’anno la Comic Convention, giunta alla sua decima stagione, propone un programma ancora più ricco di stand, novità e ospiti, confermandosi come un appuntamento atteso non solo dal pubblico siciliano, ma anche da visitatori e imprese provenienti da tutta Italia.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.

