Una filiera viva, capace di generare futuro restando radicata all’identità del territorio

Non più solo un rito quotidiano, ma un universo in continua evoluzione, dove gusto, imprenditoria e identità territoriale si fondono.

È questa la fotografia che emerge dal Palermo Coffee Festival, svoltosi nella suggestiva cornice del Molo Trapezoidale, evento promosso dalla storica Torrefazione Morettino con la partecipazione di roastery siciliane e italiane, operatori del settore e amanti del caffè provenienti da tutta Italia.

A prendere parte all’evento anche l’Assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, che ha sottolineato come il mondo del caffè stia vivendo una vera e propria rivoluzione: “Non è più solo l’immagine tradizionale del bar a cui eravamo abituati. Oggi parliamo di un comparto in fermento, che punta con decisione sulla qualità, sull’innovazione e su un nuovo modo di fare impresa“.

Giovani imprenditori protagonisti della trasformazione

Il cambiamento è guidato da una nuova generazione di imprenditori: giovani donne e uomini che, spinti da passione, studio e coraggio, stanno trasformando il panorama produttivo e culturale del caffè.

Sono artigiani del gusto che uniscono competenze tecniche, creatività e rispetto per la tradizione, contribuendo a costruire una nuova identità imprenditoriale siciliana.

“Sono imprenditori del gusto, artigiani della ricerca, ambasciatori della nostra terra nel mondo” – ha detto Tamajo, esprimendo gratitudine e sostegno istituzionale a chi investe nel settore.

Un comparto strategico per la Sicilia che guarda al futuro

La visione dell’assessore è chiara: il caffè rappresenta oggi un settore chiave per lo sviluppo economico e culturale dell’isola, capace di generare valore, occupazione e innovazione. Il Palermo Coffee Festival non è solo una celebrazione del caffè, ma un esempio concreto di come la Sicilia possa rilanciarsi attraverso l’eccellenza e la valorizzazione del proprio patrimonio agroalimentare e imprenditoriale.

Tamajo ha concluso con un impegno preciso: “Il loro impegno è il volto migliore della Sicilia che cresce e innova, mantenendo intatta la propria identità. Da parte mia, piena disponibilità a sostenere queste energie”.

Il Palermo Coffee Festival ha mostrato che il caffè, in Sicilia, è molto più di una tradizione: è innovazione, talento e visione. Una filiera viva, capace di generare futuro restando radicata all’identità del territorio. E se il profumo del caffè un tempo evocava abitudine, oggi racconta impresa, orgoglio e nuove opportunità.