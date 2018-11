Traffico bloccato in autostrada in entrata a Palermo sulla A19. Un tamponamento che ha coinvolto quattro auto ha paralizzato il traffico in entrata nel capoluogo.

Lo scontro è avvenuto sul raccordo dopo avere passato Villabate. Lunghissima la coda che già si è formata.

Nello scontro un automobilista è rimasto ferito. Stanno intervenendo gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118.