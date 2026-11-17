I giudici del Tar Lazio, presieduti da Roberto Politi, hanno respinto il ricorso del giudice Maria Di Marco contro la nomina di Antonio Balsamo come presidente della Corte d’appello di Palermo. Il ricorso del presidente della sezione Lavoro della stessa Corte d’appello era incentrato sul fatto che Balsamo non avesse titoli apicali sufficienti.

La sua nomina come presidente del Tribunale, infatti, era stata poi revocata e dunque quel periodo non si sarebbe dovuto computare nella valutazione, né per l’anzianità né per i meriti professionali. I giudici amministrativi (estensore Alberto Ugo) hanno però ritenuto che in ogni caso quel periodo non si può “cancellare nella sua storicità fattuale”. La delibera impugnata era 18 febbraio scorso ed era quella con cui il Consiglio superiore della magistratura aveva preferito Balsamo a Di Marco. Il numero uno della Corte palermitana in quella permanenza di 21 mesi al vertice del Tribunale, secondo il Tar, aveva maturato capacità e competenze.

“Il Csm ha giudicato equivalenti i profili, valutando durata, complessità degli incarichi e risultati. appare ragionevole che le esperienze di Balsamo, a tal fine valorizzabili, siano state ritenute prevalenti rispetto a quelle della ricorrente – si legge nella sentenza – Quest’ultima è stata, infatti, componente della Commissione Flussi presso il Consiglio Giudiziario di Palermo, mentre il nominato ha svolto per cinque anni le funzioni di presidente della Prima Sezione della Corte di Assise e della Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta ed è stato Magistrato di riferimento per l’informatica del medesimo Tribunale. Già solo queste due significative esperienze, rilevanti ai sensi dell’art. 25 e 26 del Testo Unico, consentono di giustificare la prevalenza riconosciuta al nominato”.