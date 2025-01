E’ stato assolto dopo sette anni di processo dall’accusa di minacce, percosse e violenze un palermitano perché il fatto non sussiste. A causa di quel processo il palermitano di 37 anni era stato posto in congedo. Assolto ha presentato istanza di riammissione al servizio permanente nell’esercito.

Nel corso degli accertamenti è stato dichiarato non idoneo per alcuni problemi fisici riscontrati durante la visita medica. Una decisione contestata dall’ex militare che assistito dall’avvocato Michela Scafetta ha presentato ricorso al Tar del Lazio. Anche in questo caso i giudici, stavolta amministrativi, sono venuti in soccorso del militare e hanno accolto il ricorso annullando il giudizio di inidoneità e condannando il ministero della difesa a pagare le spese legali.