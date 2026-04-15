Dal 16 maggio prossimo scatta l’obbligo di targa per i monopattini elettrici oltre all’obbligo di casco già in vigore ma in realtà abbastanza disatteso. Chi è in possesso di un monopattino dovrà richiedere la targa ma in realtà è già in ritardo. Chi avanza richiesta ora non potrò riceverla in tempo per l’entrata in vigore dell’obbligo e dovrà lasciare il monopattino in cantina per qualche settimana o, andando ancora avanti, per qualche mese.

Come richiedere la targa

Richiedere il contrassegno identificativo per monopattini elettrici è una procedura fondamentale per circolare in regola. Di seguito una guida chiara e completa per effettuare la richiesta come utente singolo attraverso il Portale dell’Automobilista.

Accesso al portale e download del modulo

Il primo passaggio consiste nell’accedere al sito il Portale dell’Automobilista tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Una volta effettuato l’accesso, è necessario entrare nella sezione “Servizi Online” e selezionare la voce dedicata al “Contrassegno identificativo monopattini”.

All’interno della pagina, dopo le istruzioni operative, è possibile scaricare la modulistica:

* Allegato 1 per maggiorenni

* Allegato 2 per minorenni

Compilazione della richiesta

Il modulo deve essere stampato e compilato in ogni sua parte. In alto a destra va indicato l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) competente per territorio. Ad esempio, per Palermo: “Palermo, via Fonderia Oretea 52”.

Un contrassegno (targa) per ogni monopattino

È necessario specificare il numero di contrassegni richiesti, uno per ogni monopattino, e allegare i dati del documento di identità, data e firma. Va ricordato che il contrassegno adesivo è plastificato e non rimovibile.

Preparazione dei documenti

Il modulo compilato e il documento di identità devono essere convertiti in formato PDF tramite scansione o fotografia. È importante conservare i file, che saranno necessari per la procedura di caricamento online.

Pagamento della pratica

Dal portale, accedendo alla sezione “Pagamento pratiche online PagoPA”, è possibile avviare un nuovo pagamento.

Attraverso la funzione “Ricerca pratica”, bisogna selezionare:

* “altre tipologie di veicoli”

* “monopattini”

* “Rilascio contrassegno monopattini N174”

Il costo complessivo include diritti amministrativi, imposta di bollo e costo del contrassegno.

Una volta effettuato il pagamento, è fondamentale scaricare e conservare la ricevuta.

Invio della richiesta

La richiesta si completa tramite la sezione “Gestione pratiche online”.

Dopo aver selezionato “Nuova richiesta”, l’utente dovrà:

* indicare l’UMC di riferimento

* scegliere la tipologia di pratica

* caricare i documenti richiesti in formato PDF

I file devono avere dimensione inferiore a 2 MB.

Una volta completato il caricamento, la richiesta può essere inoltrata.

Monitoraggio e ritiro

Lo stato della pratica può essere verificato nella sezione “Le mie richieste”. Una volta approvata, sarà possibile ritirare il contrassegno presso l’UMC indicato, portando con sé copia dei documenti.

Obblighi successivi

Dopo il rilascio del contrassegno, è necessario stipulare un’assicurazione RC per la responsabilità civile verso terzi. Infine, si ricorda che l’uso del casco è obbligatorio e rappresenta una misura fondamentale per la sicurezza personale.