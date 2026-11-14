Un esemplare vivo di Chelydra serpentina, comunemente nota come tartaruga azzannatrice, è stato recuperato e sequestrato dai Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo CITES lungo una strada nel territorio comunale di Monreale.

L’operazione è scattata a seguito della segnalazione di un cittadino che, notando la testuggine vagare sull’asfalto della carreggiata, ha contattato il Numero Unico di Emergenza per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Una specie pericolosa per l’incolumità pubblica

Arrivati sul posto, i militari hanno identificato l’animale, una specie alloctona originaria del Nord America tutelata dall’Allegato “B” del Regolamento europeo in quanto minacciata di estinzione. A causa della spiccata aggressività e della potenza del morso, la tartaruga azzannatrice rientra nell’elenco nazionale delle specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica, motivo per cui la vendita e la detenzione sono severamente vietate.

I controlli effettuati dai Carabinieri Forestali hanno evidenziato che l’esemplare era totalmente sprovvisto di microchip o di altri sistemi di marcatura identificativa. Nonostante le verifiche condotte nell’area del ritrovamento, non è stato possibile risalire al detentore.

Il trasferimento al Bioparco di Sicilia

Per garantire il benessere dell’animale e la sicurezza, i militari hanno proceduto al sequestro della testuggine affidandola temporaneamente in custodia al Bioparco di Sicilia di Carini, struttura giudicata idonea alla gestione di questa specie.

Parallelamente, sono state attivate le procedure in collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità per individuare il Centro Territoriale di Accoglienza Animali Confiscati e Sequestrati che prenderà in carico l’esemplare in via definitiva.