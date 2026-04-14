Prosegue, nel ridotto del teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41 a Palermo, la rassegna Venerdì contemporaneo 2026 con la direzione artistica di Marco Pupella: in scena giovedì 16 e venerdì 17 aprile, alle ore 21, “Porta chiusa” di J. Paul Sartre per la regia di Francesco Grisafi sul palco con Martina Galione e Stefania Chiavetta.





Tre sconosciuti, Garcin, Inès ed Estelle, vengono introdotti da un misterioso cameriere in una stanza arredata in stile Secondo Impero. Non ci sono specchi, non ci sono finestre, e la porta è serrata. Inizialmente convinti che li aspetti una punizione fisica o una tortura convenzionale, i tre protagonisti si rendono presto conto della verità: sono all’inferno, e la loro condanna è la convivenza forzata.





​Senza possibilità di dormire o di chiudere gli occhi, i personaggi sono costretti a guardarsi e a essere guardati, diventando l’uno il carnefice dell’altro attraverso il giudizio e la ricerca di una redenzione che nessuno è disposto a concedere. È qui che nasce la celebre massima: “L’inferno sono gli altri”.

​Un classico dell’esistenzialismo in una messinscena contemporanea.

​Biglietti: €10.

Info e prenotazioni: 091.6710494

Ulteriori info e biglietti on line su: www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Prezzo: 10.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.