Con il video integrale dello spettacolo Fratelli di Claudio Collovà, ispirato all’omonimo romanzo di Carmelo Samonà, prosegue mercoledì 1° aprile, alle ore 16.00 su YouTube, #BiondoStreaming, il cartellone di proposte online del Teatro Biondo di Palermo.

“Fratelli”, interpretato da Sergio Basile e Nicolas Zappa, con le scene e i costumi di Enzo Venezia e le musiche originali di Giuseppe Rizzo, affronta il tema della malattia attraverso un congegno teatrale di grande impatto.

Carmelo Samonà è considerato un intellettuale e scrittore di grande levatura, i suoi romanzi furono accolti con vasto e unanime riconoscimento; Fratelli costituì un caso editoriale esaurendo nel giro di sei mesi le trentamila copie previste per il lancio. I due fratelli al centro della vicenda, che ha risvolti autobiografici, vivono isolati in un vecchio appartamento, dove soltanto a sprazzi arriva il flebile impasto sonoro della città. Non esiste nulla di stabile, di preciso, di definito: sembrerebbe un aleggiare di corpi e voci che si battono contro ostacoli invisibili. La regia di Collovà spezza l’io narrante per farlo convivere tra i due personaggi, in un rimbalzo di emozioni che segue l’andamento tortuoso del testo.

#BiondoStreaming prosegue giovedì 2 aprile, sempre alle 16.00, con Maddalena Crippa che leggerà alcune poesie di Mariangela Gualtieri, tra cui Nove marzo duemilaventi, scritta nei giorni dell’emergenza sanitaria. A seguire, Francesco Scianna leggerà la favola di Esopo L’usignolo dell’imperatore.

Venerdì 3 aprile, alle 16.00, Antonio Silvia leggerà e commenterà il XXXIII Canto dell’Inferno di Dante; un programma pensato principalmente per gli studenti delle scuole superiori, che proseguirà anche sabato con Sandro Dieli, il quale racconterà la vicenda di Amore e Psiche dalle Metamorfosi di Ovidio.

La settimana di programmazione si concluderà domenica 5 aprile con il video integrale dello spettacolo Tre sull’altalena di Luigi Lunari nella messa in scena prodotta dal Biondo, diretta da Alfio Scuderi e interpretata da Vincenzo Ferrera, Massimiliano Geraci e Fabrizio Romano.

Tre sull’altalena, scritta da Lunari nel 1990, è una commedia divertente e allo stesso tempo filosofica, incentrata su una situazione surreale che oggi appare sorprendentemente profetica: tre uomini che non si conoscono si ritrovano in un luogo sconosciuto dal quale non possono uscire, una specie di quarantena forzata che non riescono a spiegarsi; i loro stati d’animo spaziano dall’indifferenza all’inquietudine, dalla rassegnazione alla paura, mentre dissertano sui massimi sistemi e sul senso della vita, in attesa di un finale a sorpresa.