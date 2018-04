il primo spettacolo il 21 aprile

Prende il via sabato 21 aprile con “Due passi sono” la terza edizione di “Verba Manent”, rassegna di teatro contemporaneo del Teatro Del Baglio, in programma sino al 26 maggio nel suggestivo ricavato dall’antico granaio del Palazzo Filangeri, nel centro storico di Villafrati.

Vincitore del Premio “Scenario per Ustica 2011” / “In Box 2012″/ “Pomodoro 2013”, lo spettacolo vanta la regia, i testi e l’interpretazione di Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi. Scene e costumi: Cinzia Muscolino. Disegno luci; Roberto Bonaventura. Aiuto regia: Roberto Bitto. Collaborazione: Giovanna La Maestra. Produzione: Carullo-Minasi.

“Si tratta di un progetto assolutamente originale basato sul lavoro della coppia – spiega Valeria Sara Lo Bue, direttore

artistico della rassegna – e loro lo sono anche nella vita. Da questo lavoro, poi, traspare l’unicità data dall’essere in due, l’uno senza l’altro non sarebbero la stessa cosa. È, inoltre, lo spettacolo che li ha consacrati. ‘Due passi sono’ è uno spettacolo molto snello, con una scenografia piena solo di oggetti che servono a sottolineare una quotidianità fatta anche di poesia, di quella magia che nasce dalle relazioni tra un uomo e una donna, un marito e una moglie, due amanti. Una quotidianità in cui le piccole cose possono essere feroci, ma portano anche sempre a una riflessione sull’esistenza. Un quotidiano che diventa esemplare come storia”.

Quattro in tutti gli spettacoli di “Verba manent” – “Due Passi Sono”, sabato 21 aprile; “Barbiana”, sabato 28 aprile;

“Otello Alzati e Cammina”, sabato 19 maggio; “Il Pozzo dei Pazzi”, sabato 26 maggio – tutti serali, dalle 21.15 alle 23.15.