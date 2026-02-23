L'iniziativa per celebrare l'anniversario della fondazione

Palermo accende il suo monumento simbolo per celebrare i 121 anni del Rotary International. Ieri sera le colonne del Teatro Massimo si sono illuminate di blu e giallo oro, i colori ufficiali dell’organizzazione, in occasione dell’anniversario della sua fondazione, che ricorre oggi, lunedì 23 febbraio.

Nel cuore della città, il colonnato del più grande teatro lirico d’Italia e d’Europa si è trasformato in un messaggio visibile e immediato. Le luci hanno richiamato l’identità del Rotary e i valori che l’associazione promuove da oltre un secolo nel mondo: dedizione, integrità ed eccellenza nel servizio.

Un anniversario che unisce club e territorio

Il Rotary International, fondato nel 1905, rappresenta una delle più importanti organizzazioni di servizio al mondo e riunisce professionisti e volontari impegnati in progetti umanitari, sociali ed educativi a sostegno delle comunità locali e internazionali. L’anniversario dei 121 anni diventa, così, l’occasione per rafforzare il legame tra associazionismo e territorio.

L’iniziativa, che parte dal club Oaletmo Baia dei Fenici è stata “condivisa da molti dei club appartenenti all’area Panormus e soprattutto è stata ben accolta dalla dirigenza del Teatro Massimo”, a conferma dell’attenzione del Teatro verso progetti che promuovono il dialogo tra istituzioni culturali e realtà associative del territorio.

Per una notte le luci blu e giallo oro hanno avvolto il Teatro Massimo, trasformando il monumento simbolo della città in un segno concreto dei valori e della storia del Rotary.