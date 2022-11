I primi 50 anni di vita del supporto psicologico telefonico

Compie il suo primo mezzo secolo di vita Telefono amico di Palermo, il supporto psicologico telefonico la cui richiesta del servizio ha avuto un’impennata con l’arrivo del covid19. Appuntamento a martedì prossimo, 22 novembre, alle ore 10 a Palazzo Comitini in via Maqueda per la conferenza stampa in cui si parlerà dell’attività fondamentale e di questi 50 anni al servizio di chi ha importanti fragilità.

L’assetto e la struttura

Il Telefono Amico di Palermo svolge il suo servizio dal 1972. Attualmente vi operano circa 40 volontari i quali rispondono al telefono, in forma anonima, tutti i giorni dalle ore 10 alle 19. L’associazione è gestita da un consiglio direttivo coordinato, da un presidente e da una serie di gruppi di lavoro, i più importanti dei quali sono la commissione Formazione e la commissione Dati. L’obiettivo è sempre stato quello di rispondere a quella che è definibile “l’emergenza emozionale” con capacità di ascolto empatico e di comprensione, saper instaurare un dialogo, aiutare, anche se a distanza, nei momenti difficili. Sono queste le caratteristiche del volontario tipo di Telefono Amico, l’organizzazione nazionale di volontariato che da oltre 50 anni si prende cura delle persone che hanno bisogno di essere ascoltate.

20 centri in tutta Italia e 500 volontari

Telefono Amico è raggiungibile gratuitamente, 365 giorni all’anno, attraverso il numero 02 23272327 dalle 10 alle 24. In Italia esistono 20 centri che svolgono la loro attività grazie all’impegno costante di circa 500 volontari. Il Covid19 ha aumentato le fragilità, motivo per cui Telefono Amico cerca nuovi volontari. Esiste una sede anche a Palermo, fondata nel 1972 per l’appunto, il cui presidente è l’avvocato Giuseppino Pirrone, 57 anni, volontario dal 2006.

Gli ultimi dati

Sulla base degli ultimi dati forniti, che riguarda l’anno solare 2020, i volontari del Telefono Amico di Palermo hanno risposto a 2.375 telefonate riguardanti varie problematiche. I problemi più emergenti il bisogno di compagnia, la solitudine, crisi familiari, malattia fisica, problemi di coppia, vita di relazione, parafilie, malattia psichica, problemi esistenziali o economici.

Modalità di adesione

Ogni anno, generalmente in autunno, si tiene un pubblicizzato corso di formazione per i nuovi volontari che, dopo avere avanzato la propria candidatura, vengono selezionati. Gli interessati possono chiedere di partecipare o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica palermo@telefonoamico.it o chiamando il numero 342/8041934. Il Telefono Amico Palermo è presente con una propria pagina su Facebook.