Come ogni anno arriva la stangata di Natale, anzi dell’intero periodo festivo per i siciliani. All’ormai tradizionale e insopportabile caro voli si aggiunge anche il caro treni e il caro carburanti. E in Sicilia la chiusure a singhiozzo di strade a autostrade per lavori (sperando che vengano interrotte nei giorni immediatamente precedenti alle feste).

La tempesta perfetta

E’ una vera e propria “tempesta perfetta” quella di quest’anno secondo le associazioni dei consumatori Codacons e Assoutenti. Il prezzo degli aerei, se prenotati oggi in vista delle feste, è cresciuto del 900% rispetto al periodo non festivo., Una crescita che non si giustifica con l’aumento del traffico, secondo i consumatori

Il Codacons ha già presentato una segnalazione all’Enac, all’Antitrust e al ministero dei Trasporti. “Confrontando le tariffe minime applicate dalle compagnie aeree per la data del 23 dicembre, si scopre che il volo Milano-Palermo parte da 170 euro, il 900% in più rispetto alla spesa minima di 17 euro che serve per affrontare la stessa tratta volando martedì 13 gennaio. Da Milano a Catania il biglietto del 23 dicembre costa 178 euro, il 790% in più rispetto ai 20 euro del 13 gennaio. +758% il prezzo della tratta Roma-Catania nelle stesse date (da 17 a 146 euro), +616% quello della Roma-Palermo (da 18 a 129 euro), mentre sale del +350% la tariffa del volo Milano-Cagliari (da 18 a 81 euro). Va meglio, si fa per dire, se si vola da Roma a Cagliari: in questo caso l’aumento del biglietto rispetto alle tariffe di gennaio è del +182%”.

I rincari non risparmia i treni

Ma negli ultimi anni l’impennata dei prezzi non risparmia neanche altri mezzi di trasporto, prima più economici. Rincari vengo segnalati (in proporzione) anche sul fronte del trasporto su ferro: “Per un viaggio di andata sabato 20 dicembre con collegamenti ad Alta Velocità, servono almeno 199 euro per la tratta Torino-Reggio Calabria, 185 euro da Milano a Reggio Calabria, 183 euro da Torino a Lecce, 153 euro da Milano a Lecce, 167 euro da Genova a Reggio Calabria”.

Strade e carburanti

Per chi sceglie di muoversi in autonomia con la propria auto si dovrà fare i conti col ,prezzo dei carburanti in salita e, in Sicilia, con le chiusure a singhiozzo delle strade per lavori., L’ultima chiusura disposta è scattata proprio oggi lunedì 1 dicembre alle 7 del mattino e resterà io m vigore fino a giovedì 4 dicembre alle 6,00 del mattino.

Riguarda le rampe dello svincolo di Enna, site al km 120 lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19.

Tutti gli utenti che percorrono l’autostrada nella carreggiata in direzione Palermo e diretti ad Enna potranno uscire dall’autostrada dallo svincolo di Mulinello (km 129,200), proseguire sulla strada provinciale 7A fino all’incrocio con la strada statale 192, percorrere la strada statale 192 fino all’incrocio con la strada statale 117 Bis e percorrere quest’ultima fino all’arrivo ad Enna.

Gli utenti che da Enna devono immettersi in autostrada nella carreggiata in direzione Palermo verranno suddivisi in base alla massa complessiva del mezzo utilizzato:

1) i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate percorreranno la strada statale 121 fino al km 112,400, proseguiranno lungo la strada comunale per poi immettersi sulla A19 al km 112,400 tramite la piazzola Ferrarelle;

2) i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate e i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate potranno percorrere la strada statale 117 Bis fino all’incrocio con la strada statale 192, proseguiranno lungo la strada statale 92 fino all’incrocio con la strada provinciale 7° e si immetteranno sull’A19 al km 129,200 tramite lo svincolo Mulinello in direzione Palermo;

3) i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate e i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate (consigliato in particolare per chi si trova a transitare in zona di Enna Bassa): può percorrere la strada statale 117 Bis fino all’incrocio con la strada statale 122, proseguire lungo la strada statale 122 fino all’incrocio con la strada statale 626, proseguire sulla strada statale 626 fino all’incrocio con la strada statale 640 e immettersi sull’A19 al km 103,500 tramite lo svincolo di Caltanissetta.