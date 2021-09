La squadra maschile in casa contro il Villasanta, ragazze a Padova

Domenica 3 ottobre parte la serie A2 a squadre

Uomini esordiranno in casa col Tc Villasanta, donne di scena a Padova

Entrambe le formazioni hanno nuovi innesti e possono dire la loro

Il dirigente Marco Valentino: “Obiettivo play off, abbiamo ottime possibilità”

Pochi giorni e partiranno i campionati a squadre maschili e femminili di serie A2 di tennis. Domenica 3 ottobre il Ct Palermo inizierà la sua avventura con una squadra nel campionato maschile ed una in quello femminile. L’obiettivo è quello di raggiungere i play off con entrambe le formazioni per tentare il salto in A1.

Squadra maschile in casa

Esordirà in casa la squadra maschile guidata dal maestro Davide Cocco. In viale del Fante, domenica 3 ottobre alle 10 ci sarà la sfida con i brianzoli del Tc Villasanta.

Il girone 2 della A2 maschile ed il calendario

Compongono il girone anche il Ronchiverdi Torino, Match Ball Firenze, Tc Lecco, Ct Mario Stasi Lecce ed il Tc Bassano.

Il calendario vedrà poi il Ct Palermo impegnato in trasferta il 10 ottobre ospite del Rochiverdi Torino, il 17 ottobre palermitani in casa col Tc Lecco, il 24 ottobre trasferta sui campi del Tc Bassano, il 31 match casalingo col Match Ball Firenze, 14 novembre trasferta a Lecce mentre il 21 novembre si chiuderà il girone con un turno di riposo per il Tc Palermo.

La formula del campionato maschile prevede la disputa di quattro singolari e due doppi.

Tre volti nuovi

Tra i volti di nuovi del team palermitano, il venticinquenne argentino Pedro Cachin, numero 275 al mondo, il rumeno Filip Jianu, numero 327 Atp e il giovane catanese Pietro Marino classificato 2.1.

Tra i tennisti stranieri del club, ma se ne può impiegare solo uno in ciascuna gara, anche il mancino ceco Jiri Vesely, n. 86 al mondo e lo spagnolo, al terzo anno di militanza con i colori del Ct Palermo, Carlos Gomez Herrera, finalista lo scorso giugno al torneo Atp 250 di Maiorca nel doppio insieme al suo grande amico Novak Djokovic.

In squadra figurano anche il ventinovenne mazarese Omar Giacalone classificato 2.1, 634 del ranking, Claudio Fortuna 2.3, il diciassettenne mancino Gabriele Piraino 2.4, con all’attivo in questa stagione diversi punti Atp, Francesco Mineo 2.5, Matteo Iaquinto 2.6, Andrea Trapani 2.6, Gabriele Dolce 2.6, Marco Gjomarkaj 2.7, Giorgio Passalacqua 2.8, Giovanni Latona 3.1 e Gabriele Freni 3.2.

Sulla carta la formazione base dovrebbe essere composta, da uno straniero, dal nuovo innesto Pietro Marino e dai due perni del vivaio del Ct Palermo Omar Giacalone e Gabriele Piraino, allievo peraltro del capitano Davide Cocco.

Per quel che concerne gli avversari del Ct Palermo, ovvero il Tc Villasanta Monza, in rosa, tra gli altri, lo slovacco Alex Molcan e il francese Mathias Bourgue, rispettivamente al gradino 119 e 215 Atp.

Esordio in Veneto per le ragazze

Molto competitiva anche la compagine femminile, capitanata da Alessandro Chimirri che esordirà, sempre domenica 3 ottobre, in Veneto contro il Plebiscito Padova. Il Ct Palermo sarà l’unica formazione siciliana in lizza nella serie A2 femminile.

Girone con Bologna, Bari, Lumezzane, Ceriano e Beinasco

Nel girone anche: Bal Lumezzane, Ct Bologna, Club Tennis Ceriano, Ct Bari e Tennis Beinasco. Il calendario vedrà l’esordio casalingo per le palermitane il 9 ottobre con il Ct Bari; 17 ottobre trasferta sui campi del Ct Ceriano, sabato 30 ottobre sfida interna col Beinasco, trasferta a Bologna per il 7 novembre ed, infine, dopo una settimana di riposo, Ct Palermo in campo il 20 novembre in casa col Lumezzane.

L’olandese Bibian Schoofs è la nuova arrivata

In organico il nuovo innesto Bibian Schoofs, olandese, numero 311 Wta e le confermate Lara Salden, tennista belga al gradino 346 delle classifiche mondiali, Carolina Meligeni Alves, venticinquenne brasiliana, la russa Polina Leykina e le quattro atlete palermitane del vivaio, Federica Bilardo classificata 2.3, finalista quest’anno in due prove Itf da 15.000 dollari in Turchia, Giorgia Pedone, 2.3, Anastasia Abbagnato 2.4 e Virginia Ferrara 2.5. Completano l’organico Desideria D’Amico 2.6 e Giorgia Patti 3.3.

Nel campionato di A2 femminile, si giocano tre singolari e un doppio.

Marco Valentino “Si può puntare all’ingresso nei play off”

La dirigenza del sodalizio di viale del Fante crede fermamente nella forza di entrambi gli organici, come afferma il deputato allo sport Marco Valentino.

“Considerata la forza dei tennisti del vivaio e il valore dei nuovi innesti – sottolinea il dirigente – si può tranquillamente puntare ad un ingresso nei play off, per poi tentare una difficile, ma non impossibile, vittoria per il ritorno in serie A1. Stessa cosa per la squadra femminile la competitività delle quattro atlete del settore giovanile, con Ferrara e Pedone in splendida forma nell’ultimo periodo, ci possono garantire, contando inoltre sull’impiego settimanale di una delle straniere, l’approdo ai play off, per poi giocarci tutte le nostre carte nei match decisivi per la promozione”.