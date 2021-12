Successo per 5-1 sul campo dell’Eur, il 12 dicembre ritorno in casa

Successo per 5-1 dei palermitani di capitan Cocco a Roma

Il club di viale del Fante vicinissimo al ritorno in massima serie

Domenica 12 dicembre, in casa basterà vincere due incontri

Il Ct Palermo vede la serie A1. La promozione è, infatti, ad un passo. Il 5-1 ottenuto oggi a Roma contro l’Eur Sporting Club nella finale di andata dei play off di A2 è una vera e propria ipoteca sul ritorno del club palermitano nel massimo campionato a squadre di tennis dopo due anni di assenza. Un risultato che conferma l’ottimo percorso in regular season.

Domenica in casa basterà vincere due incontri

Un traguardo molto vicino per il club di viale del Fante. Domenica 12 dicembre, infatti, tra le mura amiche basterà vincere due incontri per brindare alla meritatissima promozione.

Il Ct Palermo partiva con i favori del pronostico, a maggior ragione vista anche l’assenza tra i capitolini del loro tennista straniero, ma è sempre il campo il giudice supremo.

Dopo i singolari, Ct Palermo avanti 3-1

Dopo i quattro singolari, Ct Palermo avanti 3-1 grazie al mazarese Omar Giacalone, al diciottenne mancino Gabriele Piraino e allo spagnolo Carlos Gomez Herrera.

Unico punto lasciato per strada quello del catanese Pietro Marino sconfitto in tre set dal romano Daniele Minighini.

A dare alla compagine guidata da Davide Cocco i due punti nei match di doppio le coppie Piraino – Marino e Gomez – Giacalone. Spicca il successo in particolare di Piraino e Marino contro la forte coppia romana composta da Nicolò Ciavarella e Daniele Minighini.

Capitan Cocco “Ottima prestazione”

“Ottima prestazione dei miei ragazzi – commenta con grande gioia il capitano Cocco – un risultato che ci lascia abbastanza sereni in vista della gara di ritorno in casa nostra. Importantissimo il doppio vinto al match tiebreak da Piraino e Marino, in quanto il 4-2, non ci dava la stessa serenità di un 5-1. Siamo tutti molto felici, faccio i complimenti a tutta la squadra. Il prossimo 12 dicembre – conclude Cocco – spero sia una giornata magnifica davanti ai nostri tifosi”.

Andata Finale dei Play Off serie A2 maschile

Eur Sc – Ct Palermo 1-5