Quarto successo consecutivo

I palermitani calano il poker e vincono 5-1 sui campi del Bassano

Con 12 punti conquistati in quattro partite, il passaggio ai play off è ipotecato

Esordio stagionale per Gomez che ha battuto facilmente Del Zotto

Turno di riposo per la serie A2 femminile

Continua inarrestabile la marcia del Ct Palermo nella fase a gironi del campionato nazionale di serie A2 maschile. Sui campi in terra rossa indoor della Società Tennis Bassano è, infatti, arrivata la quarta vittoria in altrettante gare.

Il team guidato da capitan Davide Cocco ha vinto col perentorio punteggio di 5-1 ed avvicina decisamente il traguardo dei play off che appare blindato visti i dodici punti incamerati fino a questo momento. Ha riposato, invece, la squadra femminile impegnato sempre nel torneo di A2.

Ha fatto nella giornata odierna il proprio esordio stagionale il trentunenne spagnolo, numero 416 al mondo, Carlos Gomez Herrera al terzo anno di militanza con i colori del sodalizio di viale del Fante.

Il tennista iberico, finalista qualche mese fa in doppio al torneo sull’erba di Maiorca insieme a Novak Djokovic, ha sconfitto facilmente Giovanni Dal Zotto.

Gli altri singoli e doppi

Facili vittorie anche per Omar Giacalone e per il diciassettenne mancino Gabriele Piraino. L’unico punto lasciato per strada dai palermitani, quello del catanese Pietro Marino battuto in tre set da Tommaso Gabrieli. Nei due doppi, successi delle coppie Giacalone – Gomez e Piraino – Marino.

Le altre partite del girone

Nelle altre due gare del girone: Tc Lecco – Ronchiverdi Torino 2-4; Tc Villasanta Monza – Match Ball Firenze 3-3.

Domenica 31 ottobre, il Ct Tennis riceve Firenze

Domenica 31 ottobre gara casalinga contro la forte compagine toscana del Match Ball Firenze. Ventiquattro ore prima, scenderanno in campo le ragazze le quali riceveranno la visita del Tennis Beinasco.

St Bassano – Ct Palermo 1-5

Omar Giacalone b. Francesco Salviato 6-0; 6-0

Tommaso Gabrieli b. Pietro Marino 6-3; 3-6 e 6-1

Gabriele Piraino b. Matteo Dal Zotto 6-2 ;6-3

Carlos Gomez Herrera b. Giovanni Dal Zotto 6-3; 6-1

Gabriele Piraino – Pietro Marino b. Matteo Dal Zotto – Luigi Zitarosa 6-2; 6-0

Omar Giacalone – Carlos Gomez Herrera b. Tommaso Gabrieli – Francesco Salviato 3-6; 6-4 e 10-4.