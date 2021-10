Primo stop per le ragazze che cadono a Saronno 3-1

I ragazzi di Davide Cocco piegano facilmente il Lecco e centrano il tris di successi

Rispettati i pronostici per la squadra palermitana con Giacalone, Marino, Fortuna e Piraino sugli scudi

Cadono a Saronno, sul cemento del Club Tennis Ceriano le ragazze sconfitte 3-1

Terza giornata e terza vittoria per il Ct Palermo impegnato nel campionato maschile di serie A2. La squadra palermitana supera in casa il Tc Lecco per 5-1. Cade invece sui campi indoor in veloce di Saronno la squadra femminile battuta 3-1 dal Club Tennis Ceriano.

Tutto facile per i ragazzi di Davide Cocco

I ragazzi di coach Davide Cocco hanno rispettato i favori del pronostico in quanto i lombardi nelle due precedenti gare avevano raccolto zero punti. La sfida si è decisa già dopo i quattro singolari vinti dagli stessi protagonisti dell’affermazione di domenica scorsa a Torino, ovvero Omar Giacalone, Pietro Marino, Claudio Fortuna e Gabriele Piraino. Tutte affermazioni agevoli, tranne che per Marino che ha concesso il primo parziale al suo avversario e ha recuperato nel 2° uno svantaggio di quattro giochi a due.

Per quanto concerne i doppi, da segnalare che a metà del secondo set di entrambe le sfide, la pioggia ha determinato lo spostamento dai campi del Ct Palermo a quello indoor in cemento del TC2.

Un punto per parte, Giacalone – Mineo per i siciliani, Pozzi – Martini per i lombardi.

Prossima sfida per Giacalone e compagni, domenica 24 ottobre in trasferta a Bassano che ieri (domenica) ha pareggiato 3-3 a Firenze.

Nell’altra gara, successo esterno del Tc Mario Stasi Lecce in Piemonte contro Ronchiverdi.

Trasferta lombarda amara per le ragazze

Domenica amara invece per le ragazze, sconfitte 3-1 sui campi in cemento indoor del Club Tennis Ceriano, sfida che si sapeva fin dalla vigilia sarebbe stata complicata vista la caratura delle tenniste lombarde. È la prima battuta d’arresto per le palermitane capitanate da Alessandro Chimirri che nelle due precedenti gare aveva colto altrettanti successi contro Plebiscito Padova e Ct Bari

La belga Salden firma il punto della bandiera

L’unico punto per il Ct Palermo è giunto per mano della belga Lara Salden. Sconfitte invece per Giorgia Pedone contro top 400 Wta Anna Turati e per Virginia Ferrara superata da Maria Aurelia Scotti. Sul punteggio di 2-1 per il Ceriano, le lombarde Turati – Scotti hanno sconfitto Bilardo – Pedone.

Prossima sfida, sabato 30 ottobre, in viale del Fante contro le piemontesi del Tennis Beinasco.

I risultati della squadra maschile

Ct Palermo – Tc Lecco 5-1

Giacalone b. Vola 6-1 6-2

Marino b. Martini 3-6 7-5 6-4

Fortuna b. Pozzi 6-2 6-1

Piraino b. Valsecchi 6-4 6-1

Pozzi – Martini b. Piraino – Marino 4-6 7-6 10-5

Giacalone – Mineo b. Giudici – Vola 6-4 5-7 12-10.

I risultati della squadra femminile

Club Tennis Ceriano – Ct Palermo 3-1

Turati b. Pedone 6-1 6-1

Salden b. Scala 7-6 6-2

Scotti b. Ferrara 6-2 7-5

Scotti – Turati b. Bilardo – Pedone 6-3 6-4.